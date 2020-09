12 ngày đêm truy lùng tên tội phạm đồi bại

Các tập thể, cá nhân tham gia phá án được nhận khen thưởng

Chuyến đi chơi ám ảnh

Đó là buổi tối đầy ám ảnh với bé T (12 tuổi) và bé L (11 tuổi). Ngày 23-8 đúng vào cuối tuần, bé L được bố mẹ cho sang nhà chị họ ở huyện Gia Lâm chơi. 18h52 bé T chở bé L bằng xe đạp ra cánh đồng trên địa bàn huyện Gia Lâm. Nhưng do không thuộc đường, 2 cháu bé đi lạc vào những nhánh đường liên xã Dương Quang và Kim Sơn vốn khá xa khu dân cư.

Sau một hồi đạp xe loanh quanh, T và L lọt vào tầm ngắm của một gã đàn ông vốn đang sục sạo quanh mấy xóm ở Dương Quang, Kim Sơn để rình bắt trộm chó, mèo. Ánh đèn xe máy loang loáng đủ để gã trông thấy 2 bé gái đèo nhau bằng xe đạp ngược chiều. Gã lập tức vòng lại, vượt lên trên mấy chục mét rồi dừng xe tắt máy. “Hai đứa kia, sao giờ này chúng mày còn lang thang ở đây? Con cái nhà ai?”. Hỏi liên tiếp, rồi gã chặn chiếc xe đạp, một tay ghì cổ cô bé điều khiển xe, tay kia thực hiện hành vi bẩn thỉu. Thấy chị họ bị kẻ lạ ôm chặt, bé L sợ hãi chạy ngược trở lại quãng đường đồng. Được khoảng 500 mét, L gặp một gia đình đang đi tập thể dục và cầu cứu. Đưa bé L vào quán nước mía gần đó hỏi chuyện, những người lớn gọi điện cho bố bé T rồi chạy ra khu vực mà T đang bị khống chế trước đó.

Nhận điện thoại, bố bé T lập tức phóng xe máy ra cánh đồng. Tới đầu làng, người bố bắt gặp con gái đang đạp xe về. Nhìn bộ dạng và biểu hiện tâm lý của con, ông hiểu được điều gì đã xảy ra. Đau xót đưa cô con gái về nhà, gia đình đến cơ quan công an trình báo.

Cuộc truy lùng bắt đầu từ số 0

Cho đến bây giờ, khi đọc bản Thông báo truy tìm do CAH Gia Lâm phát ra hôm 24-8, tôi chắc nhiều người không lý giải được, lực lượng công an đã bắt đầu từ đâu để truy xét, bắt giữ được gã “yêu râu xanh” gây ra sự việc với các cháu nhỏ. Không ánh đèn điện, không nhân chứng, không camera… những dữ liệu mà các cháu bé kể lại về nghi can chỉ là người đàn ông khoảng độ tuổi chừng ấy, tóc để kiểu thế này, nói giọng từa tựa thế kia. Và thêm một chi tiết mà cháu T nhớ được, đó là chiếc điện thoại di động lúc gã soi đường thuộc loại đời cũ, ấn số bằng phím.

Đêm 23 và ngày 24-8, sự việc xảy ra với bé T cứ âm ỉ đầy lo lắng lan truyền trong dư luận người dân xã Dương Quang, Kim Sơn. Chưa bao giờ địa phương xảy ra chuyện như vậy. Nó khiến ngay cả người lớn cũng e dè khi ra cánh đồng vui chơi, tập thể dục. Đúng 19h ngày 24-8, cuộc họp với đầy đủ các lực lượng tham gia chuyên án được tổ chức ở… cánh đồng giáp ranh xã Dương Quang, Kim Sơn, đúng vị trí cháu T bị hãm hại. “Để làm gì vậy? Để nó giúp ban chuyên án đánh giá, hình dung được đầy đủ nhất về bối cảnh, không gian, con người xảy ra sự việc” - chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự CAH Gia Lâm phân tích.

Nhưng đó mới chỉ là phần dạo đầu của cả núi việc trong liên tục hơn 10 ngày đầy căng thẳng, áp lực sau đó. Thông tin, nhận dạng về phương tiện, đối tượng gây án chỉ duy có bé T và bé L biết được vài phần. Nhưng tâm lý, sự nhận biết của các bé, đặc biệt đối với nạn nhân vốn chưa hết cảm giác hoảng sợ đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng thông tin. Đơn cử như hướng di chuyển của đối tượng sau khi gây án.

Về sau này, khi tổng kết chuyên án, điều mà chỉ huy CAH Gia Lâm chia sẻ với chúng tôi, một trong những yếu tố thành công để truy xét, bắt giữ gã “yêu râu xanh” là các anh đã thu thập, nhận định, phán đoán và phân tích cực tốt yếu tố thời điểm trước, trong và sau khi xảy ra sự việc.

Bé T và bé L đạp xe rời nhà lúc 18h52. Camera của nhà bé T lúc 19h28 ghi được cảnh lúc cô bé được bố đưa trở về. Nghĩa là trong khoảng 30 phút ở cánh đồng và vườn chuối, bé T đã bị hãm hại. Tiếp tục mở rộng rà soát, ban chuyên án thu được hình ảnh camera của một hộ dân ở thôn Bình Trù, xã Dương Quang thể hiện: lúc 19h21 có 1 chiếc xe kiểu Dream chạy vụt qua. Phát huy tối đa ứng dụng công nghệ, ban chuyên án thu được một số hình ảnh nhận dạng và đặc điểm phương tiện của đối tượng gây án.

Đối tượng Lê Xuân Tùng và tang vật vụ án

Đấu trí

Ngày thứ 11 sau khi xảy ra sự việc đau lòng đối với cháu T, Đội Cảnh sát hình sự CAH Gia Lâm đã mời Lê Xuân Tùng (SN 1976, trú tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm) đến trụ sở công an để làm việc. Vợ con đang sinh sống ở nước ngoài, người đàn ông 44 tuổi này ở một mình, không nghề nghiệp, ít bạn thân, nhưng có ai mời là sẵn sàng đi uống rượu. Trong số bạn của Tùng, có hàng xóm tên Biên. Đây là lần thứ tư Tùng được cơ quan công an mời đến làm việc để xác minh có liên quan đến vụ án gây ra với cháu T hay không. Mấy lần trước Tùng từng lớn giọng: “Tôi từng này tuổi, lên ông nội ông ngoại được rồi, ai lại đi làm trò đốn mạt đó với con trẻ”.

Lê Xuân Tùng chỉ là một trong cả trăm đối tượng tình nghi mà ban chuyên án đưa vào diện cần đấu tranh, làm việc. Trong 10 ngày trước đó, tất cả các trường hợp nam giới trong độ tuổi 25 đến 40, có xe máy kiểu Dream, có tiền án, tiền sự liên quan đến tội danh, hành vi về tình dục, thậm chí cả những trường hợp bị “đồn” là hay trêu ghẹo phụ nữ… đều được rà soát. Công tác rà soát cũng tập trung chú ý đến khoảng thời gian 19h - 19h30 ngày 23-8. Từ đó nghi vấn “hút” dần về Lê Xuân Tùng và người bạn tên Biên của anh bởi Biên cũng có 1 chiếc xe Dream.

“Tối 23-8, từ 19h đến 19h30 tôi đến nhà bạn gái ăn cơm, rồi sang nhà ông Mạnh chơi” - Lê Xuân Tùng lớn tiếng cự cãi trước phần thẩm vấn của điều tra viên. Nhưng sự tự tin ấy kéo dài không lâu. “Anh nghĩ thế nào về lời khai của bạn gái anh, rằng tối 23-8 anh không đến đó chơi? Và mãi đến 20h anh mới có mặt ở nhà ông Mạnh rồi về trả xe máy cho anh Biên?” - Hàng loạt câu hỏi được các điều tra viên đưa ra. Cánh mũi nghi can đột nhiên lấm tấm mồ hôi, hai bàn tay đan chặt. “Dạ các anh biết hết rồi ạ? Em xin nhận. Ngay hôm đó em đã về thắp hương các cụ để tạ tội rồi…” - Lê Xuân Tùng cúi gằm mặt.

Quãng 16h30 ngày 23-8, Tùng đi xe máy đến nhà Biên rồi chở Biên đến nhà người làng ngồi chơi. Đến 18h30, Biên nhận được điện thoại của ai đó rủ đi uống rượu nên Tùng dùng xe Dream của Biên chở bạn đến điểm hẹn rồi quay về. Trên đường di chuyển qua cánh đồng giáp ranh xã Dương Quang và Kim Sơn, bắt gặp 2 bé gái đi xe đạp, tà ý nổi lên, gã quay xe đuổi theo rồi vượt lên đứng chặn giữa đường. Sau khi bé L sợ hãi bỏ chạy, Tùng uy hiếp bắt cháu T phải đi theo đến khu vườn chuối cách nơi chặn xe ban đầu vài chục mét. Tại đây gã dựng xe máy rồi lôi cháu bé vào trong.

Yếu tố thời gian, không gian tối 23-8 trên cánh đồng vắng đã tạo cơ hội cho tội lỗi của Lê Xuân Tùng. Sự lỳ lợm về “bằng chứng ngoại phạm” trong 30 phút của buổi tối 23-8 đã khiến gã “yêu râu xanh” có phần tự tin trước CQĐT. Nhưng những nút thắt đã lần lượt được cởi bỏ. Đặc biệt là cú “chốt” hạ gục sự chống chế chối tội của Lê Xuân Tùng chính là kết luận giám định ADN cho thấy gã chính là kẻ đã hãm hại bé T.

Tác giả: Minh Hà

Nguồn tin: Báo An ninh Thủ đô