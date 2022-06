1 tuần im lặng sau khi bị tố lăng nhăng và nợ tiền bạn gái cũ, cực phẩm show hẹn hò chính thức lên tiếng?

Cách đây gần 1 tuần, mạng xã hội bất ngờ xôn xao bàn tán trước một bài đăng của tài khoản facebook tố chàng trai Duy Minh - một "cực phẩm" của show hẹn hò trong năm 2022 "bắt cá nhiều tay" nhưng khi lên sóng truyền hình thì luôn khẳng định bản thân chung tình, "bốc phét đang làm chủ của 2 homestay trong khi đang nợ tiền bạn gái"...

Ngay lập tức, những dòng chia sẻ của tài khoản này đã khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Nhiều người không khỏi bất ngờ trước bài "bóc phốt" này và dấy lên những bàn luận rôm rả.

Cực phẩm show hẹn hò bị bóc phốt gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua

Sau nhiều ngày im lặng, Duy Minh mới đây đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Anh chàng cho rằng sự việc xảy ra anh không phủ nhận, trong câu chuyện tình cảm anh nhận lỗi về phía mình. Đồng thời, cực phẩm show hẹn hò này cũng cho biết câu chuyện đã kết thúc thời gian khá lâu nên không muốn bàn tán thêm.

“Cho những ngày vừa qua. Trước tiên, Bi gửi lời xin lỗi đến những người bên trong chuyện này và tất cả khán giả yêu thích chương trình, vì những điều không hay đang diễn ra. Và cảm ơn những bạn đã nhắn tin động viên quan tâm đến Bi. Sự việc xảy ra Bi không phủ nhận. Trong câu chuyện tình cảm, Bi sai và xin nhận hết lỗi về phía mình, đó là lý do Bi không khóa trang cá nhân và bình luận. Bi không muốn nói quá chi tiết vào bên trong câu chuyện vì nó đã kết thúc một khoảng thời gian", Duy Minh lên tiếng.

Khoảng một tuần kể từ khi bị "bóc phốt" lăng nhăng và "nói phét", Duy Minh đã lên tiếng trên trang cá nhân giải thích về mọi chuyện

Cũng theo chàng trai này, khi bước vào tham gia show hẹn hò, bản thân Duy Minh đã sẵn sàng và anh khẳng định tất cả nhưng thông tin trong chương trình đều là thật và chắc chắn đã được xác minh.

Nói về chuyện bị tố "nợ tiền bạn gái cũ", Duy Minh khẳng định: "Còn câu chuyện về tiền bạc, Bi hoàn toàn không nợ bất kỳ ai. Bi xin được lên tiếng vì những ngày qua ba mẹ và gia đình Bi là người ảnh hưởng nhiều nhất. Quá khứ xảy ra chắc chắn không thể xoá bỏ. Bài học này là điều Bi phải nghiêm túc nhìn nhận để hoàn thiện và phát triển bản thân tốt hơn. Điều hiện tại Bi nghĩ mình cần tập trung nhất là công việc và đam mê của mình. Bi xin đón nhận những lời chê trách, Bi sẽ luôn trân trọng và cảm ơn những góp ý một cách chân thành. With thanks and appreciation”.



Như tin đã đưa, ngày 23/6 vừa qua, một tài khoản Facebook đăng đàn tố Duy Minh bí mật hẹn hò 2 cô gái cùng lúc. Tài khoản này cũng khẳng định, bạn thân của cô và Minh bắt đầu hẹn hò từ tháng 12/2021, tình cảm của cả 2 khá mặn nồng, bạn bè thân thiết của 2 bên điều biết mối quan hệ này. Thậm chí Minh đã đưa bạn thân của cô về nhà riêng ra mắt gia đình, hứa hẹn chuyện hôn nhân.

Tuy nhiên, cuối tháng 2/2022, bạn thân của tài khoản này bất ngờ ghé thăm Minh mà không báo trước nên đã phát hiện Minh đang sống cùng một cô gái khác.

“Cả 3 ba mặt 1 lời thì vỡ lẽ ra anh Minh đang ở cùng nhà với bạn gái kia nhưng vẫn qua lại với bạn mình và lừa dối cả 2 cô gái cùng 1 lúc”, tài khoản này chia sẻ.

Không những vậy, tài khoản này còn tố Minh không phải là chàng trai ga - lăng với bạn gái, trái lại khá gia trưởng và ích kỷ. Bạn thân của tài khoản này dù thấy được điều đó, nhưng vì quá yêu Minh nên vẫn chấp nhận mối quan hệ này.

Ngoài ra, tài khoản này còn tố Minh là người "nổ, bốc phét" khi giới thiệu bản thân trong show hẹn hò. Theo đó, Minh hiện đang nợ tiền bạn gái cũ nhưng khi lên sóng truyền hình thì lại "nổ" rằng mình hiện là chủ 2 homestay ở Đà Lạt.

"Đáng lý mình đã không quan tâm rồi, nhưng người lại đi tham gia chương trình và tập này lại "viral". Vào đọc bình luận thấy mọi người tung hô không biết gì sự thật, mình thấy rất bức xúc, nên đừng ai hỏi mình sao lúc có chuyện không phốt, thấy người nổi lên cái phốt nha", tài khoản này giải thích thêm về lý do chọn thời điểm này để "bóc phốt" Minh.

