Xe con tông biển báo lật ngửa trên Quốc lộ 1, tài xế tử vong

Ngày 12-11, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 khiến một người tử vong.

Tài xế tử vong sau khi xe ô tô lật ngửa sau tai nạn. Ảnh: Thiên Tín

Vụ tai nạn giao thông trên xảy ra lúc 23 giờ ngày 11-11, tại Km 775+100 Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Thượng Xá, xã Hải Lăng.

Tại thời điểm trên, anh L.V.D (31 tuổi, ngụ thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng) điều khiển xe ô tô BKS 43A-462xx di chuyển theo hướng Bắc - Nam Quốc lộ 1.

Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ mất lái, tông vào cột biển báo bên phải cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến anh L.V.D tử vong, xe ô tô bị biến dạng, lật ngửa.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được làm rõ.

