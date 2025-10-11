Làm rõ vụ xe tải trượt xuống biển khiến tài xế tử vong

Theo thông tin ban đầu, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 2 đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an TP. Đà Nẵng) tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi tại khu vực cuối cầu số 3, cảng Tiên Sa.

Lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.



Nạn nhân được xác định là anh Lê Xuân Q. (SN 1991, quê xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An; tạm trú tại phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng). Khoảng 13h45 ngày 6/10, anh Q. điều khiển xe tải biển kiểm soát 43C-285.63 của Công ty Codaco đơn vị thi công san lấp mặt bằng tại công trình nói trên. Trong quá trình đổ đất, xe ben do anh Q. điều khiển bất ngờ trượt xuống biển.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, không thấy tín hiệu định vị của phương tiện, quản lý công ty kiểm tra hệ thống camera và phát hiện vụ việc. Lực lượng chức năng sau đó đã tổ chức trục vớt xe nhưng không tìm thấy thi thể tài xế.

Đến ngày 8/10, thi thể anh Q. được phát hiện tại khu vực cuối cầu số 3, cảng Tiên Sa.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Hải Nam - Quang Anh

Nguồn tin: Báo Công Lý