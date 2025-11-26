Việt Nam thắng U17 Hong Kong, chắc ngôi đầu bảng

Hai chiến thắng liên tiếp trước U17 Singapore (6-0) và U17 Quần đảo Bắc Mariana (14-0) giúp U17 Việt Nam tự tin bước vào cuộc so tài lúc 19h ngày 26/11 với U17 Hong Kong (Trung Quốc) trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên), thuộc khuôn khổ Vòng loại U17 châu Á 2026.

Ngay từ những phút đầu hiệp một, đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã tạo ra sức ép lớn lên khung thành U17 Hong Kong. Ở phút thứ 8, đón đường chuyền của Lê Sỹ Bách, Lê Trọng Đại Nhân dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành.

Nhưng U17 Việt Nam không phải tiếc nuối quá lâu. Chưa đầy 5 phút sau, Nguyễn Minh Thủy tung cú sút xa không cho thủ thành Tang Pui Chun cơ hội cản phá, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Quãng thời gian còn lại của hiệp một, hàng phòng ngự của U17 Hong Kong thi đấu tập trung và hóa giải được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm của U17 Việt Nam. Đội khách có hai pha dứt điểm nhưng đều không đưa bóng đi trúng khung thành của thủ môn Lý Xuân Hòa.

Nguyễn Minh Thủy mở tỷ số cho U17 Việt Nam. Ảnh: FPT Play

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi U17 Việt Nam vẫn chiếm phần lớn quyền kiểm soát bóng. Đội chủ nhà liên tiếp tạo ra các tình huống nguy hiểm hướng về khung thành U17 Hong Kong. Nếu Trần Mạnh Quân hay Lê Sỹ Bách may mắn hơn, U17 Việt Nam đã có thêm ít nhất một bàn thắng.

Đến phút 70, những nỗ lực của các cầu thủ bên phía Việt Nam được cụ thể hóa bằng bàn nhân đôi cách biệt của trung vệ Nguyễn Mạnh Cường. Ngay lập tức, U17 Hong Kong có câu trả lời với cú dứt điểm hiểm hóc của Tung Ki Lok. Tuy nhiên, thủ thành Lý Xuân Hòa vẫn thi đấu tập trung và cản phá thành công.

Trong phần còn lại của trận đấu, hai đội không tạo ra thêm được tình huống tấn công nào đáng chú ý. U17 Việt Nam chủ động duy trì nhịp độ trận đấu ở mức chậm nhằm bảo toàn tỷ số.

Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về U17 Việt Nam. Thắng lợi này giúp đoàn quân của HLV Cristiano Roland chắc ngôi đầu bảng C tại Vòng loại U17 châu Á 2026. U17 Việt Nam có tổng cộng 9 điểm, bằng với U17 Malaysia nhưng xếp trên do nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng/bại.

Thử thách tiếp theo của U17 Việt Nam là U17 Ma Cao (Trung Quốc), đội đứng thứ năm với 1 điểm. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 19h ngày 28/11, cũng tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên).

Tỷ số U17 Việt Nam vs U17 Hong Kong (Trung Quốc): 2-0. Bàn thắng U17 Việt Nam vs U17 Hong Kong (Trung Quốc): U17 Việt Nam: Nguyễn Minh Thủy (10’), Nguyễn Mạnh Cường (70’). Đội hình ra sân U17 Việt Nam vs U17 Hong Kong (Trung Quốc): U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Trần Hoàng Việt, Đào Quý Vương, Nguyễn Minh Thủy, Lê Trọng Đại Nhân, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Lê Sỹ Bách. U17 Hong Kong (Trung Quốc): Tang Pui Chun (GK), Uriel Contiero, Poon Wing Kei, Chan Jay Marc (C), Wong Yat Hin, Yu Li Feng Zachary, Brown Rhys Owain, Chong Chik Shun Josi, Bau Hok Yin Horace, Tung Ki Lok Eden, Lee Sen Hei Lucas.

Tác giả: Tùng Dương

Nguồn tin: mekongasean.vn