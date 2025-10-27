Vì sao đàn ông ngại yêu phụ nữ mạnh mẽ?

Tiến sĩ Robert Glover, tác giả cuốn No More Mr. Nice Guy, cho rằng nhiều đàn ông cảm thấy lúng túng, thậm chí bất an khi đối diện với những người phụ nữ hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của chính mình.

“Những người đàn ông kiểu ‘nice guy’ – luôn muốn làm vừa lòng người khác – thường sợ cảm xúc căng thẳng trong mối quan hệ. Khi phụ nữ thể hiện sự quyết đoán và chủ động, họ dễ cảm thấy mất quyền kiểm soát và lo sợ bị từ chối”, Glover nói.

Ảnh minh họa

Nỗi sợ bị “lép vế”

Trong nhiều nền văn hóa, nam giới được dạy rằng họ phải là người trụ cột, mạnh mẽ, kiểm soát và che chở. Vì vậy, khi gặp một người phụ nữ có sự nghiệp ổn định, kiếm được nhiều tiền hoặc có chính kiến mạnh mẽ, nhiều đàn ông cảm thấy vị thế truyền thống của mình bị đe dọa.

Một nghiên cứu của Đại học Bath (Anh) năm 2023 chỉ ra rằng đàn ông có xu hướng cảm thấy kém hấp dẫn hơn khi bạn đời của họ đạt được thành công vượt trội. Không phải vì họ không yêu đối phương mà bởi thành công của người phụ nữ khiến họ tự soi chiếu lại bản thân, từ đó nảy sinh mặc cảm.

Trong các mối quan hệ, điều này thể hiện ở sự thu mình, cáu gắt hoặc lạnh nhạt. Một số người chọn cách né tránh, chia tay hay tìm đến người dễ chịu hơn để khôi phục cảm giác quyền lực vốn quen thuộc.

Áp lực từ định kiến giới

Dù xã hội hiện đại đã tiến xa, định kiến đàn ông phải mạnh mẽ, phụ nữ phải nhu mì vẫn còn in sâu trong tiềm thức nhiều người. Khi một người phụ nữ tự tin thể hiện năng lực, bày tỏ mong muốn hoặc phản biện lại quan điểm của đàn ông, cô dễ bị gán mác khó ưa, kiêu ngạo hay nữ quyền quá đà.

Ngược lại, người đàn ông bên cạnh cô lại bị nhìn nhận như không đủ bản lĩnh để dẫn dắt. Những đánh giá vô hình ấy trở thành gánh nặng khiến nhiều người ngại bước vào mối quan hệ với phụ nữ mạnh mẽ, dù trong thâm tâm họ ngưỡng mộ sự tự lập của cô.

Thực tế, điều khiến một số đàn ông e dè không nằm ở sức mạnh của phụ nữ, mà là cách họ thể hiện sức mạnh đó. Một người phụ nữ độc lập nhưng biết lắng nghe, tôn trọng người khác, thường vẫn khiến đàn ông cảm thấy an toàn và được sẻ chia. Ngược lại, nếu sức mạnh bị hiểu lầm thành sự áp đặt hoặc coi thường đối phương, nó có thể tạo ra rào cản cảm xúc.

Bác sĩ tâm lý Terri Orbuch, chuyên gia nghiên cứu hôn nhân tại Đại học Michigan, từng nói: “Nam giới không sợ phụ nữ thành công. Họ chỉ sợ cảm giác bị làm cho nhỏ bé trong chính mối quan hệ của mình”.

Phụ nữ mạnh mẽ không có nghĩa là không cần đàn ông, mà là biết cần đàn ông theo cách lành mạnh hơn. Họ không trông chờ được cứu rỗi, không biến tình yêu thành cuộc thương lượng quyền lực mà coi đó là nơi để hai người cùng trưởng thành.

Một người phụ nữ như vậy có thể khiến người đàn ông cảm thấy được tôn trọng, không phải vì cô yếu đuối mà vì cô biết cách dung hòa giữa độc lập và đồng hành.

Nhiều người đàn ông hiện đại cũng đang thay đổi. Họ không còn tìm kiếm người phụ nữ ngoan ngoãn mà mong muốn một người bạn đời thông minh, có cá tính, biết tự chủ và thấu hiểu. Tuy nhiên, để đến được điều đó, họ cũng cần học cách đối diện với sự tổn thương và bất an của chính mình thay vì né tránh hoặc đổ lỗi cho đối phương.

Cần cả hai phía cùng thay đổi

Trong các mối quan hệ, sức mạnh thật sự không nằm ở việc ai áp đảo ai mà ở khả năng hai người tôn trọng và bổ sung cho nhau. Khi người đàn ông đủ tự tin để ở bên một người phụ nữ mạnh mẽ, anh ta không bị đe dọa, mà cảm thấy được truyền cảm hứng. Và khi người phụ nữ mạnh mẽ biết mềm mại đúng lúc, cô không đánh mất bản thân mà tạo nên sự cân bằng đáng quý.

Xã hội đang chứng kiến ngày càng nhiều cặp đôi kiểu mới nơi phụ nữ là giám đốc, doanh nhân, bác sĩ; còn chồng họ có thể là người chăm con, làm nội trợ hoặc hỗ trợ hậu phương. Họ không xem đó là đảo ngược vai trò mà là sự lựa chọn phù hợp cho hạnh phúc chung.

Bởi cuối cùng, tình yêu không cần kẻ dẫn đầu, chỉ cần hai người cùng bước về phía nhau với sự tôn trọng, thấu hiểu và lòng can đảm để yêu một người theo đúng con người họ vốn có.

Tác giả: T. Linh

Nguồn tin: giadinhonline.vn