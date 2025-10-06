Về làng… không ly hôn

Tân Lập là thôn ở đảo xa thuộc khu vực đảo Trà Bản của Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Ngôi làng cách đất liền khoảng 30 hải lý với điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn, người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản cùng với kết hợp làm nông, lâm nghiệp.





Một góc nhỏ thôn Tân Lập, Đặc khu Vân Đồn nơi sinh sống của 70 hộ gia đình

Tuy cuộc sống nơi đây còn nhiều vất vả nhưng các cặp vợ chồng sinh sống ở đảo rất hòa thuận, thế hệ trước tiếp nối thế hệ sau lập nghiệp, xây dựng kinh tế nơi đảo xa. Họ đùm bọc, yêu thương nhau.

25 năm trước, anh Phạm Kinh Bang tỏ tình rồi kết hôn với chị Nguyễn Thị Thường. Là cặp vợ chồng thuộc thế hệ 8X lập nghiệp ở đảo Tân Lập, sau “đám cưới bạc”, đến nay họ đã có 3 người con trưởng thành.

“Hai vợ chồng sinh ra, lớn lên ở đảo này, đời ông đời cha rồi đến đời con đều lập nghiệp tại đảo. Năm 2000, hai chúng tôi kết hôn với nhau, tách bố mẹ rồi ra lập nghiệp ở riêng và sinh sống chủ yếu bằng nghề đi biển. Gia đình ở hẳn dưới biển với căn nhà bè nổi, đến năm 2012 sau bao năm tích cóp mới đủ tiền mua đất xây nhà trên bờ”.

Cuộc sống hai vợ chồng chị Thường, anh Bang quanh năm lam lũ bám biển đánh bắt con tôm, con cá nuôi con cái. Có nhiều thời điểm, mặc cái khổ, cái nghèo đeo bám, nhưng anh chị chưa buông với nhau một lời than vãn, huống chi là lời to tiếng hay cãi vã nặng lời với nhau.





Chị Thường, anh Bang trong câu chuyện chia sẻ về hạnh phúc gia đình nơi đảo xa

“Cặp vợ chồng nào hầu như đôi lúc cũng to tiếng với nhau, nhưng đối với gia đình tôi thì gần như không có, nếu có thì mỗi người nhịn nhau một tý, hai vợ chồng chỉ biết động viên nhau cố gắng vượt qua mọi khó khăn nuôi con cái ăn học. Trời không phụ lòng người, bao khổ cực hai vợ chồng đều vượt qua, có nhà có cửa được xây dựng đàng hoàng. Cậu con trai lớn học xong THPT sau đó đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự rồi đi làm, cô con gái thứ 2 đang học năm 4 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp, còn cháu thứ 3 đang học lớp 9”, chị Thường hạnh phúc tâm sự.

Chính vì cuộc sống gia đình hòa thuận, con cái ngoan ngoãn là nguồn động lực để hai vợ chồng anh chị bám đảo xa để lập nghiệp. Được sự tín nhiệm của bà con ở đảo, sự ủng hộ của người chồng, từ năm 2021 chị Thường đã tham gia hoạt động công tác xã hội ở thôn, xóm.





Ngôi nhà hạnh phúc của anh Bang, chị Thường nằm khép mình dưới rặng cây, bình yên như hạnh phúc trăm năm của anh chị.



Khi nhận thêm “chức tước”, để đảm nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ của thôn, xóm, chị Thường nói “phải được sự đồng tình, hậu thuẫn của người chồng, thêm vào đó gia đình càng phải gương mẫu để cho mọi gia đình khác ở đảo nhìn vào, noi theo”. Chính vì thế mọi việc trong gia đình đều phải đồng thuận giữa 2 vợ chồng, con cái ngoan ngoãn, văn hóa gia đình là cái cốt lõi để gây dựng mọi thứ”.

Cũng như anh Bang, chị Thường, đôi vợ chồng trẻ Vũ Tuấn Anh và Hoàng Thị Hà cũng chọn đảo xa làm nơi lập nghiệp. Năm 2015 họ cưới nhau, cái tuổi của thế hệ 9X còn bay bổng là vậy, nhưng khi lập gia đình, mọi thử trở nên “khác biệt” hơn.

“Cưới xong thì vợ chồng tôi lập nghiệp ở đảo, cuộc sống nơi đây còn thiếu thốn nhiều so với đất liền, kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào những buổi đi biển. Vợ chồng trẻ nên còn nhiều dự định tương lai phía trước, dù khó khăn mấy nhưng hai người luôn luôn bảo ban nhau làm ăn, nuôi con cái ăn học”, anh Tuấn Anh nói.





Từ một thôn đảo thuộc diện khó khăn, những năm gần đây nhiều hộ gia đình sinh sống ở Tân Lập đã dần dần vươn lên ổn định cuộc sống



“Cuộc sống ở đây còn thiếu thốn đủ thứ so với đất liền nhưng chưa bao giờ vợ chồng có lời ra tiếng vào với nhau, cố gắng phấn đấu tích cóp để kiến thiết mọi thứ dần dần. Chồng đi làm thì vợ ở nhà cơm nước, đưa đón con cái đi học…”, anh Tuấn Anh nói.

Bà Nguyễn Thị Hường, Phó Bí thư chi bộ kiêm Phó Trưởng thôn Tân Lập, Đặc khu Vân Đồn tự hào nói rằng, Tân Lập, có lẽ làng ngôi làng độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Bởi nơi đó không có tình trạng ngoại tình, nhiều năm qua không có cặp vợ chồng nào đưa nhau ra tòa ly hôn. “Người dân ở Tân Lập chủ yếu sinh sống bằng nghề biển là chính. Một trong những điều mà người dân nơi đây đặc biệt tự hào là nhiều năm qua trong thôn không có cặp vợ chồng nào ly hôn. Những năm trước đó, tỷ lệ chiay tay cũng rất hiếm. Cuộc sống đảo dần được cải thiện từ khi có điện quốc gia, đời sống bà con cũng khấm khá dần dần, dù mọi thứ còn nhiều vất vả nhưng ở đây người dân sống rất hòa thuận, các cặp vợ chồng bảo ban nhau làm ăn, chăm lo cho con cái ăn học. Gia đình nào cũng ăm ắp tiếng cười, vợ chồng nào cũng hạnh phúc”.

Tác giả: Văn Hùng

Nguồn tin: giadinhonline.vn