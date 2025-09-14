Thời gian:
Vẻ đẹp kỳ vĩ Hải Vân quan sau đại trùng tu: Điểm nhấn du lịch Đà Nẵng – Huế

Di tích lịch sử Quốc gia Hải Vân quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân, ranh giới giữa Huế và Đà Nẵng từng là công trình phòng thủ trọng yếu của triều Nguyễn đã xuống cấp từ lâu. Hiện nay, Hải Vân quan được 2 địa phương phối hợp “đại trùng tu”, trở thành điểm nhấn du lịch độc đáo. Với vị trí chiến lược trên con đường thiên lý Bắc – Nam, di tích toát lên vẻ đẹp kỳ vĩ, cuốn hút du khách.

Hải Vân quan nằm chính giữa đỉnh đèo Hải Vân, giáp ranh thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế.

Các lô cốt được trùng tu, bảo tồn.

Du khách bốn phương đến Hải Vân quan.

Hải Vân quan nằm trên con đường thiên lý Bắc - Nam. Từ nơi đây mở ra tầm nhìn khoáng đạt, ôm trọn vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên mây trời, biển cả và núi non miền Trung.

Hải Vân quan, di tích lịch sử hùng vĩ sau trùng tu đã khoác diện mạo mới và trở thành điểm nhấn nổi bật trên bản đồ du lịch miền Trung.

Hải Vân quan, điểm đến mới hấp dẫn người dân và khách du lịch.

Một góc Hải Vân quan.

Năm 2017, Đà Nẵng và Huế cùng bắt tay "đại trùng tu", đến cuối năm 2024, Di tích quốc gia Hải Vân quan hoàn thành. Vật liệu dùng để trùng tu Hải Vân quan gần giống nguyên bản.

Toàn cảnh Hải Vân quan về đêm.

Tác giả: CTV Nguyễn Trình

Nguồn tin: vov.vn

