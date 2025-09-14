Vẻ đẹp kỳ vĩ Hải Vân quan sau đại trùng tu: Điểm nhấn du lịch Đà Nẵng – Huế

Du lịch

Di tích lịch sử Quốc gia Hải Vân quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân, ranh giới giữa Huế và Đà Nẵng từng là công trình phòng thủ trọng yếu của triều Nguyễn đã xuống cấp từ lâu. Hiện nay, Hải Vân quan được 2 địa phương phối hợp “đại trùng tu”, trở thành điểm nhấn du lịch độc đáo. Với vị trí chiến lược trên con đường thiên lý Bắc – Nam, di tích toát lên vẻ đẹp kỳ vĩ, cuốn hút du khách.