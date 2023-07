Tua-bin điện gió hàng chục tỉ đồng bốc cháy dữ dội ở Bình Thuận

Trưa 26-7, lãnh đạo UBND huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết một trụ điện gió trên địa bàn bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo đó, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, người dân tham gia giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Bình Thạnh (huyện Tuy Phong) phát hiện khói đen bốc cao.

Trụ điện gió bốc cháy ngùn ngụt. Ảnh: DT

Lúc này gió thổi mạnh, lửa cháy dữ dội từ tua-bin cao 80 m, cột khói đen càng lúc càng bốc cao, kèm theo tiếng nổ. Do trụ điện gió nằm cách tuyến Quốc lộ 1 chỉ vài trăm mét nên nhiều người đi đường lo lắng.

Lãnh đạo UBND huyện Tuy Phong cho biết tua-bin điện gió bị bốc cháy thuộc Nhà máy điện gió Phong điện 1.

Video trụ điện gió bốc cháy ngùn ngụt

Sau khi nắm thông tin, địa phương đã huy động lực lượng địa phương cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do trụ điện gió cao, khó tiếp cận, gây khó khăn cho việc chữa cháy.

Hiện ngọn lửa ở tua-bin đã cơ bản được khống chế.

Trụ điện gió bị cháy sáng nay nằm trên cánh đồng gồm 20 tua-bin. Trước đó, năm 2020, tại Nhà máy điện gió Phong điện 1 cũng xảy ra vụ cháy tua-bin tương tự, gây thiệt hại hơn 70 tỉ đồng.

Nhà máy điện gió Phong điện 1 do Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN) đầu tư với tổng vốn 2.000 tỉ đồng, bắt đầu phát điện vào năm 2009. Nhà máy sử dụng công nghệ hiện đại của Đức. Mỗi trụ tua-bin trị giá hàng chục tỉ đồng.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người lao động