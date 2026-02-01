Trót bán lắc vàng 5 chỉ cầu hôn của người yêu cũ, tôi áy náy khi có người mới

Tôi và người yêu cũ yêu nhau tròn 5 năm, là quãng thời gian đủ dài để hai người không chỉ yêu mà còn tính đến chuyện về chung một nhà. Cả hai đã mua khá nhiều đồ đạc chung để chuẩn bị cho việc về chung nhà.

Ba năm trước, anh tặng tôi một chiếc lắc vàng 5 chỉ khi nói lời cầu hôn. Anh nói muốn cưới tôi, muốn ổn định với người anh đã chọn.

Bạn bè thì nói quà tặng nên tôi có quyền cho hay bán chiếc lắc mà không phải áy náy (ảnh minh hoạ: AI)

Nhưng càng ngày, chúng tôi càng nhiều mâu thuẫn, việc nói chuyện giữa hai đứa càng trở nên khó khăn, mỗi cuộc trò chuyện đều dễ khiến cả hai mệt mỏi. Chúng tôi dần tránh đối thoại, rồi quen với im lặng cho đến khi nhận ra không còn cần đến nhau.

Chúng tôi chia tay trong lặng lẽ. Dù biết chia tay là điều đương nhiên nhưng 5 năm bên nhau với bao kỷ niệm nên tôi rơi vào trạng thái chán nản. Tôi không muốn giữ bất cứ thứ gì gợi nhắc đến mối quan hệ của cả hai nên những món đồ mua chung, tôi lần lượt bán hoặc cho đi. Và chiếc lắc vàng 5 chỉ là kỷ vật cuối cùng tôi bán đi.

Khi ấy, tôi không nghĩ đến đúng hay sai, chỉ biết mình cần thiết tiếp tục giữ nó để quên đi quá khứ.

Mọi thứ tưởng đã khép lại, cho đến khi tôi bắt đầu có người theo đuổi. Anh đến sau và biết tôi từng có một mối tình dài, nhưng không bao giờ anh nhắc đến. Sự tử tế và kiên nhẫn ấy khiến tôi bắt đầu nhìn lại những gì mình đã làm và thấy day dứt về chuyện bán chiếc lắc vàng.

Nhiều lúc tôi tôi tự hỏi có nên trả lại chiếc lắc cho người cũ không nhưng chiếc lắc đã không còn. Tôi có nên mua một chiếc khác giống hệt để đưa trả lại để không còn cảm giác áy náy thi thoảng lại ùa về.

Bạn bè thì nói quà tặng nên tôi có quyền cho hay bán chiếc lắc mà không phải áy náy, điều quan trọng là tôi có thực sự dứt khỏi mối quan hệ với người cũ khi trong lòng vẫn vấn vương kỷ niệm cũ.

Tác giả: Thuỳ Nhi