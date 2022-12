Trốn trong nhà vệ sinh nữ để rình rập trộm cắp tài sản

Ngày 17/11, Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đức Huy (SN 2002, quê Nghi Sơn, Thanh Hóa) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 22h ngày 12/12, Nguyễn Đức Huy lẻn vào cửa sau nhà hàng Meat Plus có địa chỉ tại tầng 1 nhà C4 - Giảng Võ để trộm cắp tài sản. Lợi dụng sơ hở của nhân viên của hàng, Huy trốn vào nhà vệ sinh nữ của nhà hàng để chờ đợi cơ hội.

Đối tượng Nguyễn Đức Huy sau khi bị bắt

Đến khoảng 3h sáng 13/12, Huy thấy nhà hàng không còn ai nên đi ra quầy thu ngân, cậy két sắt đựng tiền. Đối tượng bê két sắt này vào khu vực bếp, dùng dao mở ốc vít nắp đáy két sắt. Tuy nhiên, bên trong két không có tiền nên Nguyễn Đức Huy đã bỏ đi.

Ngày 16/12, Huy bị Công an phường Giảng Võ bắt giữ. Tại cơ quan công an, Huy khai nhận trước đó đã thực hiện thành công hai vụ trộm tương tự tại nhà hàng Meat Plus vào các ngày 17/6 và 8/9, lấy tổng số tiền 64 triệu đồng và 1 máy tính laptop.

Được biết, Huy từng làm nhân viên của nhà hàng Meat Plus từ tháng 11/2019 đến tháng 5/2022 thì xin nghỉ việc. Do đó, đối tượng nắm được thời gian hoạt động, nơi để tiền và những sơ hở của nhà hàng. Hiện, Công an quận Ba Đình đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

