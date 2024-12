Triệt xóa đường dây vận chuyển pháo nổ xuyên quốc gia

Trong tỉnh

Ngày 22/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây vận chuyển hàng cấm (pháo nổ) xuyên quốc gia, thu giữ 250kg pháo nổ.