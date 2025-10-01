Trao hi vọng, nối dài ước mơ cho trẻ em không may mắn tại Nghệ An

Qua quá trình tầm soát tại địa phương, nhiều em được phát hiện mắc các dị tật vận động và hệ tiết niệu – sinh dục ngoài như khèo tay chân, biến dạng chi (chân chữ O, chữ X), co rút hay dính ngón, thừa ngón… Những dị tật này không chỉ cản trở khả năng vận động, ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn để lại những tác động tâm lý, khiến trẻ dễ mặc cảm, thiếu tự tin, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển đời sống xã hội và chất lượng cuộc sống của trẻ.

Trong vòng hai tháng, từ ngày 06/6 đến 08/8/2025, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh đã triển khai chương trình phẫu thuật các dị tật vận động, hệ tiết niệu và sinh dục cho trẻ em Nghệ An. Tất cả các em nhỏ đủ điều kiện sức khỏe đều được thăm khám, phẫu thuật và theo dõi hậu phẫu trực tiếp bởi đội ngũ chuyên gia đầu ngành về Cơ xương khớp và Ngoại khoa. Ngoài chi phí phẫu thuật được tài trợ, chương trình còn hỗ trợ chi phí đi lại và trao tặng sữa dinh dưỡng, góp phần tiếp thêm động lực và niềm tin cho các em trên hành trình hồi phục.

Chương trình khép lại trong những nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ và cả những giọt nước mắt hạnh phúc từ cha mẹ. Có em lần đầu tiên được duỗi thẳng cánh tay sau nhiều năm dính ngón; có đôi bàn tay trở nên cân đối, xinh xắn hơn sau ca phẫu thuật cắt bỏ ngón thừa; có đôi chân nay đã vững vàng, tự tin hơn, không còn khập khiễng bởi dị tật chữ O, chữ X. Tất cả mở ra một tương lai mới khỏe mạnh hơn, trọn vẹn hơn cho những em nhỏ kém may mắn.

Thành công ấy là kết quả của sự phối hợp giữa chuyên môn y tế tận tâm, sự đồng hành bền bỉ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An, cùng tình yêu thương và sẻ chia từ cộng đồng, tổ chức nhân ái. Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh trân trọng gửi lời cảm ơn đến Zhi-Shan Foundation, Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An, cùng toàn thể đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trong quá trình thực hiện chương trình.

Khép lại đợt 1 thành công, chương trình dự kiến sẽ được tiếp tục triển khai nhằm mở rộng cơ hội điều trị cho nhiều trẻ em khác trên địa bàn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn