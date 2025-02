Trần Thanh Quang - "Quang ba đớp" ra đầu thú

Ngày 12/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đối tượng truy nã Trần Thanh Quang (tên gọi khác là "Quang ba đớp", sinh năm 1982) ngụ khu phố 4, P. Tân Hoà, Tp. Biên Hoà đã ra đầu thú.

Theo thông tin từ công an tỉnh, sau khi đọc trên trang Fanpage Công an tỉnh Đồng Nai, biết mình bị truy nã và được các cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh tích cực vận động, ngày 11/02/2025, Trần Thanh Quang đã đến cơ quan công an đầu thú.

Trước đó, Quang bị Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xử phạt 01 năm tù giam về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Trần Thanh Quang - Ảnh: CA Tỉnh Đồng Nai



Sau khi lập biên bản tiếp nhận người đang bị truy nã ra đầu thú, Tổ công tác đã di lý đối tượng về bàn giao cho Nhà tạm giữ Công an huyện Trảng Bom tiếp tục chấp hành án theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh cũng kêu gọi các đối tượng truy nã ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Người đầu thú có thể đến trực tiếp trình diện; gọi điện thoại; thông qua người thân liên hệ với Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Fanpage của Công an tỉnh Đồng Nai.

