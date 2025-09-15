Tông vào xe bồn tưới cây tại làn ngoài cùng bên trái, xe limousine biến dạng, nhiều người bị thương

Ngày 15-9, các đơn vị của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào sáng cùng ngày khiến nhiều người bị thương.

Chiếc xe limousine bị biến dạng sau vụ va chạm. Ảnh: OFFB

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 15-9, xe limousine BKS 29E-127.xx di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khi đi tới đoạn gần nút giao Phú Thứ (tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra va chạm với một xe bồn chở nước tưới cây. Vụ va chạm còn khiến một xe khách lao ra khỏi đường cao tốc; chiếc xe limousine bị lật nghiêng, bẹp rúm, một số nạn nhân bị thương được đưa ra sát dải phân cách giữa.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Vụ tai nạn giao thông khiến tuyến đường đi qua bị ùn ứ nhẹ.

Chiếc xe khách mất lái lao qua bên đường. Ảnh: OFFB

Qua xác định ban đầu, vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, không ghi nhận người thiệt mạng.

Khoảnh khắc chiếc xe limousine tông vào xe bồn tưới cây

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động