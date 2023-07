Tìm thấy thi thể 3 cán bộ CSGT trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Lúc 20 giờ 30 phút ngày 30-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo 1 sở của tỉnh Lâm Đồng tham gia công tác cứu hộ cứu nạn trên đèo Bảo Lộc cho biết: Lực lượng chức năng đã tìm kiếm thấy 3 thi thể mất tích trong vụ sạt lở tại điểm chốt CSGT đèo Bảo Lộc.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường

3 thi thể tìm thấy được xác định là cán bộ Trạm CSGT Madaguoi – Phòng PC08 Công an tỉnh Lâm Đồng, đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tích cực tìm người dân mất tích còn lại trong vụ việc.

Như Báo Người Lao Động thông tin, chiều cùng ngày, nhóm cán bộ thuộc Trạm CSGT Madaguoi – Phòng PC08 Công an tỉnh Lâm Đồng đang tuần tra kiểm soát tuyến đèo Bảo Lộc thì nhận thông tin chốt CSGT đèo Bảo Lộc (tại Km 103+300, Quốc lộ 20, nằm giữa đèo Bảo Lộc) có hiện tượng sạt lở.

Các cán bộ này trở về chốt CSGT đèo Bảo Lộc để di dời phương tiện, trang thiết bị thì bất ngờ lượng đất đá lớn từ phía trên chốt đổ ập xuống, vùi lấp 3 cán bộ CSGT và 1 người dân đến hỗ trợ di dời tài sản. Danh tính các cán bộ CSGT mất tích sau vụ sạt lở gồm: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi), thượng úy Lê Quang Thành (46 tuổi), thượng úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi) và 1 người dân tên Ngọc Anh. Tại hiện trường, một ôtô khách trong lúc lưu thông đến khu vực cũng bị xô văng ra khỏi đường, may mắn hành khách trên xe không bị thương.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích

Hiện tại, nhiều máy móc đã được huy động đào bới đất đá sạt lở tìm kiếm nạn nhân còn lại.

