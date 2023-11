Tiềm lực của TTH Group, bỏ nghìn tỷ đầu tư loạt bệnh viện lớn ở Bắc Trung Bộ

Dự án Bệnh viện Quốc tế Huế được xây dựng trên diện tích hơn 4,2 ha. Đây sẽ là bệnh viện đa khoa có đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, phục vụ theo yêu cầu của người bệnh, góp phần giảm tải cho Bệnh viện Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Trung ương Huế.

Công suất thiết kế của dự án là 420 - 480 giường, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh tiêu chuẩn quốc tế, mật độ xây dựng không quá 40%, chiều cao tối đa 4 tầng. Thời hạn thực hiện đầu tư dự án sẽ không quá 42 tháng kể từ ngày giao đất.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là 807 tỷ đồng, ngoài ra chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là hơn 10 tỷ đồng.

Một phối cảnh của bệnh viện đa khoa TTH. Ảnh: TTH Group

Hồi đầu tháng 11/2023, dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên - Huế vừa thông báo tìm nhà đầu tư đăng ký thực hiện. Quá trình đóng/mở hồ sơ đã xác định được dự có có duy nhất 1 nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án là Công ty Cổ phần TTH Group.

Công ty cổ phần TTH Group tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Thái Thượng Hoàng được thành lập ngày 17/9/2009 do ông Thái Doãn Thắng (sinh năm 1975, trú tại khối Yên Phúc A, phường Hưng Bình, TP. Vình, tỉnh Nghệ An) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT công ty.

TTH Group có xuất phát điểm bắt đầu là chuỗi phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt. Tính đến cuối năm 2022, TTH Group có vốn điều lệ đăng ký ở mức 560 tỷ đồng với các cổ đông lớn chi phối: ông Thái Doãn Thắng, trú tại khối Yên Phúc A, phường Hưng Bình, TP. Vình, tỉnh Nghệ An góp 308 tỷ đồng (chiếm 55% cổ phần); bà Phan Thị Thu Hiền, trú tại khối Yên Phúc A, phường Hưng Bình, TP. Vình, tỉnh Nghệ An góp 251 tỷ đồng (chiếm 44,9% cổ phần).

Lịch sử tăng vốn điều lệ của TTH Group cũng có nhiều biên động theo các giai đoạn khác nhau.Trong đó, giai đoạn 2017 - 2018, TTH Group tăng vốn từ 50 tỷ lên 100 tỷ đồng, rồi sau đó tăng tiếp lên 180 tỷ (tháng 3/2018). Đến đầu năm 2022, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên mức 360 tỷ đồng.

Những năm qua, TTH Group đã và đang xây dựng hàng loạt bệnh viện có quy mô lớn trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung bộ như: Bệnh viện đa khoa TTH Hà Tĩnh (xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh) rộng 4,47ha, tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng; dự án Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình có vốn đầu tư 500 tỷ đồng; Bệnh viện đa khoa TTH Đông Hà có vốn đầu tư 700 tỷ đồng (TP. Đông Hà, Quảng Trị); và Bệnh viện y học cổ truyền Hưng Đông 300 tỷ đồng (xã Hưng Đông TP. Vinh, Nghệ An).

Tuy nhiên, quá trình triển khai xây dựng một một số dự án bệnh viện của TTH Group tại các tỉnh đã để lại không ít tai tiếng.

Cụ thể, tháng 8/2021, TTH Group bị UBND TP. Đồng Hới (Quảng Bình) xử phạt hành chính 110 triệu đồng vì hành vi xây dựng Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình sai nội dung giấy phép.

Tháng 8/2019, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 110 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Bệnh viện TTH Vinh (được đổi tên từ Công ty Cổ phần Bệnh viện Nguyễn Minh Hồng). Nguyên nhân là do đơn vị này đã xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt tại Bệnh viện đa khoa TTH Vinh. UBND tỉnh Nghệ An cũng buộc Công ty Cổ phần Bệnh viện TTH Vinh phải tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Tại Quảng Trị, dự án Bệnh viện Quốc tế TTH Đông Hà được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng đến nay dự án này vẫn chưa triển khai đúng kế hoạch do còn một số vướng mắc. Hồi tháng 8/2023, phía TTH Group đã đề xuất điều chỉnh công suất thiết kế từ 600 giường bệnh xuống 490 giường bệnh, chiều cao công trình từ 13 tầng xuống 9 tầng...

