Thứ đặc sản biển khiến nhiều người "nổi da gà", giá tới 4 triệu đồng/kg vẫn hút khách

Sá sùng từ lâu được xem là một trong những đặc sản quý hiếm của biển Việt Nam, có giá trị kinh tế cao và giàu dinh dưỡng. Không chỉ góp mặt trong nhiều món ăn cao cấp, loại hải sản này còn được dân gian và y học cổ truyền đánh giá là vị thuốc quý, có tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực và hỗ trợ sức khỏe.

Dù khoa học hiện đại vẫn đang tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về công dụng của sá sùng, những giá trị dinh dưỡng cùng kinh nghiệm sử dụng qua nhiều thế hệ đã giúp loại hải sản này giữ vững vị thế là một đặc sản được nhiều người săn tìm.

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Sá sùng là gì?

Sá sùng là một loài hải sản thân mềm, sống chủ yếu trong các bãi cát ven biển, nơi có môi trường nước mặn và cát sạch. Tại Việt Nam, sá sùng phân bố ở nhiều khu vực như Móng Cái, đảo Quan Lạn (Quảng Ninh), Nha Trang, Côn Đảo và một số vùng ven biển khác.

Sá sùng tươi có hình dáng khá đặc biệt, thân dài khoảng 5-10cm, mềm, màu hồng nhạt như đất cát. Trên thân có các vân sọc nhỏ li ti, bên trong chứa cát biển yếu tố khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy không khỏi "rùng mình". Tuy vậy, chính loại hải sản có vẻ ngoài lạ lẫm này lại tạo nên vị ngọt thanh tự nhiên hiếm có khi chế biến.

Ở dạng tươi, sá sùng thường được dùng để nấu cháo, hầm nước dùng phở hoặc chế biến các món ăn bổ dưỡng khác. Khi được rang thơm, sá sùng mang lại vị ngọt sâu, giúp nước dùng trở nên đậm đà và có hương thơm rất đặc trưng, khó thay thế bởi bất kỳ nguyên liệu nào khác.

Khi sơ chế và phơi khô, sá sùng chuyển sang màu trắng ngà, trọng lượng nhẹ hơn nhưng giá trị lại tăng cao đáng kể. Nhờ ưu điểm bảo quản lâu và dễ vận chuyển, sá sùng khô thường được xuất khẩu hoặc dùng làm quà biếu cao cấp cho du khách. Chính sự chênh lệch lớn về giá trị cùng hương vị độc đáo đã khiến sá sùng trở thành một trong những đặc sản biển đắt đỏ và được săn lùng bậc nhất tại Việt Nam.

Sá sùng được xem là món ăn đặc sản có giá đắt đỏ như vàng khi 1kg sá sùng khô có giá vào khoảng 3-4 triệu đồng/kg. Từ thời xưa, sá sùng được khai thác để làm cống vật cho vua, quan và chỉ có những người giàu có mới đủ điều kiện sử dụng.

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Loại đặc này này đắt bởi việc khai thác sá sùng không hề đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Đây là loài hải sản sống ẩn sâu dưới lớp cát và có tập tính hoạt động khá đặc biệt. Người dân thường phải đi bắt vào khoảng 3-4 giờ sáng, khi thủy triều rút xuống thấp, để lộ những dấu vết mà sá sùng để lại trên mặt cát sau một đêm đi kiếm ăn. Chính những dấu hiệu rất nhỏ này là "manh mối" giúp người khai thác xác định vị trí của chúng.

Mùa khai thác sá sùng cũng không kéo dài quanh năm. Thời điểm lý tưởng nhất thường rơi vào khoảng tháng 3 đến tháng 8, khi sá sùng phát triển mạnh, kích thước lớn hơn và cũng đạt giá trị thương phẩm cao nhất. Đây là giai đoạn mà nhu cầu thị trường tăng cao, khiến loại đặc sản này càng trở nên đắt đỏ.

Sau khi được đánh bắt, sá sùng phải trải qua nhiều công đoạn sơ chế khá công phu. Chúng được rửa sạch hoàn toàn lớp cát bên trong, lộn ruột, làm sạch kỹ lưỡng rồi mới đem chế biến. Tùy mục đích sử dụng, sá sùng có thể được dùng tươi hoặc đem phơi, sấy khô để bảo quản lâu dài.

Giá trị dinh dưỡng nổi bật của sá sùng

Từ xa xưa, sá sùng đã được xem như một loại "gia vị tự nhiên" quý giá, thường được dùng để tạo vị ngọt cho nước dùng trong các món phở, hủ tiếu hay bún. Nhờ hương vị thanh ngọt đặc trưng, sá sùng giúp nước lèo trở nên đậm đà và hấp dẫn hơn mà không cần quá nhiều gia vị phụ trợ.

Điều khiến sá sùng được xem là đặc sản quý không chỉ nằm ở độ hiếm mà còn ở thành phần dinh dưỡng phong phú.

Các nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy sá sùng chứa nhiều:

Axit amin thiết yếu cho cơ thể

Khoáng chất vi lượng như kẽm, sắt, magie, canxi

Protein có giá trị sinh học cao

Một số hoạt chất sinh học tự nhiên hỗ trợ miễn dịch

Chính nhờ thành phần đa dạng này, sá sùng được đánh giá là thực phẩm giúp bổ sung năng lượng, phục hồi sức khỏe và hỗ trợ tăng cường thể trạng.

Sá sùng trong y học cổ truyền "vị thuốc" từ biển cả

Theo Đông y, sá sùng có tính mát, vị ngọt nhẹ, quy vào kinh phế và thận. Từ lâu, loại hải sản này được sử dụng như một dược liệu giúp:

- Thanh nhiệt, giải độc cơ thể.

- Bổ khí huyết, cải thiện thể trạng suy nhược.

- Hỗ trợ điều trị ho kéo dài, ho có đờm.

- Giảm triệu chứng hen suyễn, khó thở.

- Hỗ trợ cải thiện tình trạng biếng ăn, suy dinh dưỡng ở trẻ em.

- Giúp giảm nhiệt miệng, sưng lợi và một số vấn đề răng miệng.

Ngoài ra, sá sùng còn được dân gian cho rằng có tác dụng hỗ trợ bổ thận, tăng cường sinh lực và cải thiện tuần hoàn máu. Tuy nhiên, những công dụng này chủ yếu dựa trên kinh nghiệm truyền thống, chưa thể thay thế hoàn toàn các phương pháp điều trị y khoa hiện đại.

Sá sùng trong ẩm thực từ nguyên liệu quý đến món ăn bổ dưỡng

Không chỉ có giá trị y học, sá sùng còn là nguyên liệu cao cấp trong ẩm thực Việt Nam. Nhờ vị ngọt tự nhiên, sá sùng thường được dùng để nấu nước dùng hoặc chế biến thành các món ăn bổ dưỡng.

Sá sùng là một loại hải sản quý, nổi tiếng không chỉ bởi giá trị kinh tế cao mà còn nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.

Cháo sá sùng món ăn bồi bổ nhẹ nhàng

Cháo sá sùng là món ăn quen thuộc trong các thực đơn dinh dưỡng, đặc biệt phù hợp cho người mệt mỏi, người mới ốm dậy hoặc cần phục hồi sức khỏe.

Cách chế biến:

Sá sùng khô được làm sạch, rang thơm rồi giã nhỏ để tăng hương vị. Gạo tẻ được nấu nhừ thành cháo. Khi cháo gần chín, cho sá sùng vào cùng các loại rau như hành, rau mùi hoặc rau thơm tùy thích. Nấu thêm vài phút để hòa quyện hương vị rồi dùng khi còn nóng.

Món cháo có vị ngọt thanh tự nhiên, dễ ăn, nhẹ bụng nhưng vẫn giàu dinh dưỡng.

Hủ tiếu sá sùng món ăn đậm đà hương vị biển

Hủ tiếu sá sùng là sự kết hợp hài hòa giữa nước dùng ngọt xương và vị đặc trưng của sá sùng, tạo nên món ăn vừa ngon miệng vừa giàu dinh dưỡng.

Cách chế biến:

Nước dùng được ninh từ xương ống, giò heo và tôm khô để tạo vị ngọt sâu. Sá sùng sau khi làm sạch được rang thơm để giữ hương vị đặc trưng. Thêm tôm tươi, thịt băm, trứng cút hoặc các nguyên liệu tùy chọn vào nồi nước dùng. Khi các nguyên liệu đã chín, cho sá sùng vào, nêm nếm vừa ăn. Cuối cùng trụng hủ tiếu và chan nước dùng lên, tạo nên món ăn hấp dẫn và bổ dưỡng.

Dù giàu dinh dưỡng, sá sùng không nên được xem như "thuốc chữa bách bệnh". Việc sử dụng cần hợp lý:

- Không ăn quá nhiều trong thời gian ngắn.

- Người có cơ địa dị ứng hải sản cần thận trọng.

- Nên chọn nguồn sá sùng sạch, đảm bảo chất lượng.

- Kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng để đạt hiệu quả tốt nhất.

Sá sùng không chỉ là một đặc sản quý hiếm của biển Việt Nam mà còn là nguồn thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, được cả y học cổ truyền lẫn hiện đại quan tâm. Với hương vị độc đáo và nhiều tiềm năng hỗ trợ sức khỏe, sá sùng xứng đáng được xem là một trong những "tinh hoa" của biển cả.

Tuy nhiên, thay vì coi đây là "thần dược", cách hiểu đúng hơn là một loại thực phẩm bổ dưỡng, có thể hỗ trợ sức khỏe khi sử dụng hợp lý và khoa học.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn