Thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức và đẩy mạnh truyền thông về phát triển du lịch Nghệ An

Năm 2025, toàn tỉnh đón 9,9 triệu lượt khách

Trong hai năm 2024-2025, dù bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, du lịch Nghệ An vẫn đạt được những con số bứt phá nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và các chính sách kích cầu hiệu quả. Năm 2024, toàn tỉnh đón 9,45 triệu lượt khách. Sang năm 2025, con số này tiếp tục tăng lên 9,9 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch năm 2024 đạt 11.160 tỷ đồng và tăng lên 11.900 tỷ đồng vào năm 2025.

Khu di tích Kim Liên, TP. Vinh, biển Cửa Lò và các điểm du lịch miền Tây (Con Cuông, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu...) thu hút lượng lớn du khách. Đặc biệt, công suất phòng tại các cơ sở 3-5 sao thường xuyên đạt 70-100% vào dịp lễ và cuối tuần.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại. Đó là, tiến độ một số dự án trọng điểm như Khu nghỉ dưỡng cầu Cau, Resort Bắc đảo Lan Châu còn chậm. Cùng với đó, thiếu các sản phẩm du lịch quy mô lớn, chất lượng cao để tăng mức chi tiêu và thời gian lưu trú của khách. Tính mùa vụ còn cao và tình trạng thiếu hụt nhân lực chất lượng vào mùa cao điểm vẫn diễn ra.

Năm 2026, Nghệ An phấn đấu đón 10,4 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 6.5 triệu lượt, doanh thu đạt 12.500 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh tập trung phát triển sản phẩm đặc trưng, đó là hình thành hệ sinh thái du lịch "văn hóa - con người - di sản - sinh thái"; chú trọng du lịch đêm, du lịch MICE và du lịch cộng đồng miền Tây. Tổ chức roadshow giới thiệu du lịch tại Lào, Thái Lan; tham gia hội chợ tại Trung Quốc, Đài Loan và tìm kiếm mở các đường bay thẳng quốc tế. Vận hành Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh; đẩy mạnh quảng bá qua các video clip và KOLs trên nền tảng số. Cùng với đó, quyết liệt đôn đốc tiến độ các dự án lớn như Khu du lịch Bãi Lữ, Phà Lài; đồng thời kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ kéo dài.

Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh cũng kiến nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí cho công tác xúc tiến quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực và thu hút các sự kiện âm nhạc, thể thao tầm cỡ quốc tế để tạo sức hút mới cho địa phương.

Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết, điểm nhấn quan trọng của du lịch năm 2026 là tổ chức Festival Du lịch Cửa Lò - Bốn mùa biển gọi, do đó, cần tập trung tuyên truyền, quảng bá mạnh mẽ và phường Cửa Lò tập trung làm tốt cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn, tắm biển, vệ sinh và các hoạt động phụ trợ. Cùng với đó, ngành cũng tổ chức show diễn về đêm mang tên "MôTê Show" (Chuyện làng Sen) tại Nam Đàn, dự kiến khai trương vào ngày 19/5/2026. Đây là show diễn xúc động về Bác Hồ, do đội ngũ chuyên nghiệp thực hiện và sẽ bàn giao lại cho tỉnh quản lý sau khi hoàn thiện. Ngành đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu, hỗ trợ mở tuyến xe buýt du lịch kết nối Cửa Lò - Vinh - Nam Đàn để khách xem show có thể di chuyển và lưu trú lại. Bên cạnh đó, để góp phần đưa du lịch Nghệ An hấp dẫn và gây thiện cảm với khách du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Xây dựng quan tâm đến việc quản lý và xây dựng đội ngũ lái xe taxi làm sao những lái xe này cũng chính là “đại sứ”, hướng dẫn viên du lịch cho tỉnh nhà bằng thái độ phục vụ khách và sự am hiểu về mảnh đất, con người, những danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa...

Theo Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Vĩnh Trường - thành viên Ban Chỉ đạo cần phải kêu gọi được nhà đầu tư lớn ở lĩnh vực du lịch vào Nghệ An; đa dạng hóa sản phẩm du lịch

Trưởng phòng Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Trần Thị Ánh Huế - thành viên Ban Chỉ đạo góp ý vào việc đặt biển báo cho các phương tiện trên tuyến đường nội đô và việc cấp Giấy phép vào khu vực biên giới cho khách du lịch

Các ý kiến tại cuộc họp cũng đã tập trung làm rõ về việc bố trí nguồn lực, kinh phí đầu tư phát triển du lịch; việc đầu tư hạ tầng giao thông kết nối các điểm du lịch. Một số ý kiến nêu lên giải pháp để tăng lượng khách lưu trú...

Xây dựng sản phẩm du lịch chiến lược

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đánh giá: Phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh là một nhiệm vụ khó khăn, do tỉnh chưa có nhiều tập đoàn du lịch lớn đầu tư, nhận thức và ý thức làm du lịch trong một bộ phận người dân còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc sáp nhập lĩnh vực du lịch vào ngành văn hóa – thể thao cũng đặt ra những thách thức nhất định trong công tác quản lý và điều hành.

Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn đó, tỉnh cũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ngành Du lịch, cũng như sự đồng hành của các doanh nghiệp, tập đoàn lữ hành trong thời gian qua. Du lịch Nghệ An đã có những chuyển biến nhất định, nhưng để tạo được bước đột phá rõ nét, đòi hỏi phải có tư duy đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ hơn.

Để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cần thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức và đẩy mạnh truyền thông. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về vai trò của du lịch.

Đặc biệt, tại các điểm đến trọng điểm, cần xây dựng hình ảnh con người Nghệ An thân thiện, văn minh, chuyên nghiệp. Từ đội ngũ lái xe taxi, xe ôm, vận tải đến người dân tham gia cung cấp dịch vụ du lịch đều phải có thái độ ứng xử chuẩn mực, tinh thần phục vụ nhiệt tình, trách nhiệm.

Thực tiễn cho thấy, như tại Huế hay Hội An, chính văn hóa ứng xử của người dân đã góp phần quan trọng tạo nên sức hút cho du lịch. Đây là bài học cần nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện của Nghệ An.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần chủ động làm việc với các doanh nghiệp du lịch, hiệp hội nhà hàng, khách sạn để nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực như “chặt chém”, gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của tỉnh; đồng thời có chính sách động viên, hỗ trợ các đơn vị làm tốt.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cần xác định rõ chiến lược phát triển sản phẩm du lịch, hướng đến các thị trường tiềm năng như Lào, Thái Lan, Trung Quốc. Đơn cử như phát triển sản phẩm ẩm thực phù hợp với văn hóa, thị hiếu của từng thị trường. Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững. Tập trung xây dựng một số thương hiệu du lịch có thế mạnh, tránh đầu tư dàn trải. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, khuyến khích các mô hình như homestay, du lịch cộng đồng. “Nếu không có giải pháp quyết liệt, đến năm 2030, du lịch khó có thể trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện thống kê chính xác, thực chất về doanh thu và đóng góp của ngành du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê và Sở Tài chính để đảm bảo số liệu phản ánh đúng thực tế, tránh tình trạng báo cáo không sát với tình hình.

Tập trung phát triển các điểm nhấn trọng điểm

Trong năm nay, ngành cần tập trung phát triển một số khu vực trọng điểm: Khu vực Cửa Lò và Đảo Song Ngư; Khu vực miền Tây với các mô hình du lịch cộng đồng, homestay; Khu vực Nam Đàn, trọng tâm là Kim Liên. Đối với Kim Liên, dù không thu phí, nhưng cần xác định đây là “lễ hội lòng dân”, từ đó đẩy mạnh quảng bá, kết nối để lan tỏa và thúc đẩy phát triển du lịch vùng phụ cận.

Bên cạnh đó, cần chủ động xây dựng cơ chế liên kết hai chiều với các địa phương trong nước và quốc tế. Trong hợp tác với các đối tác, cần đảm bảo nguyên tắc cùng có lợi, thúc đẩy trao đổi khách du lịch hai chiều.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chính về phát triển hạ tầng du lịch, công tác quảng bá, xúc tiến và triển khai các nhiệm vụ trên; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Phát triển du lịch không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành du lịch mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Với quyết tâm cao, cách làm bài bản và sự vào cuộc đồng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng du lịch Nghệ An sẽ có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn