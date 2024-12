Thảo luận tổ 2: Cần có giải pháp hiệu quả để không lãng phí tài nguyên đất

Đại biểu Hà Xuân Quang – Bí thư huyện ủy Diễn Châu làm Tổ trưởng điều hành phiên thảo luận. Tham dự phiên thảo luận còn có lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan.

Quang cảnh phiên thảo luận Tổ 2

Đại biểu Hà Xuân Quang – Bí thư huyện ủy Diễn Châu điều hành phiên thảo luận

Trong phiên thảo luận tại tổ 2, các đại biểu quan tâm đến những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; đồng thời đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ngành chức năng liên quan làm rõ nguyên nhân và biện pháp khắc phục một số nội dung còn có nhiều hạn chế, bất cập...

Cần có giải pháp hiệu quả để không lãng phí tài nguyên đất

Đại biểu Nguyễn Công Văn – đơn vị Nghi Lộc phát biểu

Đồng tình với nội dung báo cáo kinh tế - xã hội năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của UBND tỉnh, đại biểu Nguyễn Công Văn (Nghi Lộc) cũng nêu lên một số nội dung còn băn khoăn. Trong đó đề cập đến vấn đề quản lý và sử dụng đất trên địa bàn, đại biểu Nguyên Công Văn phản ánh tình trạng hoang hóa đất sản xuất của một số nông lâm trường, sự lãng phí đất của một số dự án do chậm triển khai hoặc không triển khai. Đại biểu Văn đề nghị UBND tỉnh, các Sở, ngành mạnh tay hơn trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc, xem xét có quyết định thu hồi đất.

Phản ánh tình trạng việc quy hoạch đất, đấu giá đất ở tại hầu hết các địa phương nhiều hơn nhu cầu của nhân dân; có những khu quy hoạch đất ở được đầu tư từ lâu nhưng không có người ở, do đó đề nghị UBND tỉnh xem xét, có giải pháp chỉ đạo để không lãng phí nguồn lực từ đất đai.

Theo đại biểu Văn, sản xuất nông nghiệp hiện nay còn đơn thuần, giá trị sản xuất đạt thấp do đó người dân không mặn mà với ruộng đồng, UBND tỉnh, các ngành liên quan có giải pháp nào hiệu quả để chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, hiệu quả hạn chế tình trạng bỏ hoang đất ruộng. Đồng thời, tỉnh cần có chủ trương tích tụ ruộng đất để kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

Phó Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Duy Nhật phát biểu

Trả lời ý kiến của đại biểu Văn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Duy Nhật cho biết đối với việc xử lý các dự án chậm triển khai, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo và giao cho các Sở, ngành địa phương phối hợp triển khai kiểm tra, định kỳ hàng năm UBND tỉnh thành lập 03 Tổ kiểm tra liên ngành do lãnh đạo Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở Xây dựng làm trưởng đoàn để kiểm tra các dự án chậm tiến độ và tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý. Qua đó, có nhiều dự án đã được UBND tỉnh xử lý.

Đối với việc quản lý đất của các công ty nông lâm nghiệp, thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại các phiên giải trình, UBND tỉnh đã có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ngành, địa phương, đơn vị và các công ty. Nghệ An là một trong những tỉnh có quỹ đất nông lâm trường lớn nhất cả nước và thực tế trong công tác quản lý đất lĩnh vực này có những hạn chế, bất cập. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 21/3/2024.

Liên quan đến nội dung phản ánh việc quy hoạch, đấu giá đất ở nhiều hơn so với nhu cầu thực tế của người dân, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cho hay, Nghệ An đang là tỉnh nghèo, nguồn thu còn hạn chế, nhất là ở các huyện. Để có nguồn kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng ở các địa phương, phần lớn các huyện, xã trông mong vào kinh phí khai thác quỹ đất. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cũng thừa nhận, thực tế ở một số nơi sau khi đấu giá xong, mức đưa vào sử dụng đạt tỷ lệ thấp.

Về tích tụ ruộng đất, Luật Đất đai 2024 có nhiều quy định mới tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích tụ để thực hiện có hiệu quả sản xuất đất nông nghiệp.

Đại biểu Hồ Sỹ Nguyệt – đơn vị Quỳnh Lưu đề nghị quan tâm thực hiện chính sách phát triển chợ nông thôn, chợ truyền thống

Đại biểu Hồ Đàm Văn – đơn vị Quỳnh Lưu nêu vấn đề đào tạo lao động

Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh trả lời về việc thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác thủy sản

Tại phiên thảo luận, một số ý kiến của đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần xây dựng chính sách đào tạo nghề, thu hút, giữ chân lao động có tay nghề kỹ thuật cao, đặc biệt là trong các khu công nghiệp; chính sách phát triển chợ nông thôn, chợ truyền thống; chính sách hỗ trợ ngư dân đánh bắt thủy sản...

Phát huy trách nhiệm của đại biểu nhân dân, tham gia tích cực thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Phát biểu tại phiên thảo luận tại tổ 2, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2024 nhìn tổng thể có nhiều điểm sáng. Nổi bật là về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư FDI, kim ngạch xuất khẩu, giải ngân vốn đầu tư công. Ở lĩnh vực văn hóa, giáo dục đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác an sinh xã hội, nhất là chính sách cho người có công với cách mạng, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế được quan tâm. An ninh trật tự được giữ vững, tạo bình yên, ổn định để toàn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động đối ngoại diễn ra sôi nổi, hiệu quả với nhiều chuyến công tác của các đồng chí lãnh đạo tỉnh tìm hiểu, xúc tiến đầu tư ở nước ngoài.

Song vẫn còn những vấn đề còn trăn trở khi doanh nghiệp ngừng hoạt động khá nhiều, cơ cấu thu chưa bền vững, thu không đủ chi, hiệu quả sử dụng đất đai còn hạn chế. Công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất của các dự án chậm triển khai gặp nhiều khó khăn. Giải ngân vốn đầu tư công về tổng thể là đạt kết quả tích cực, tuy nhiên ở một số nội dung, chương trình, dự án, tỷ lệ giải ngân đạt rất thấp.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm, quyết liệt song thực tế ở một số ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm đẩy mạnh; tình trạng một số cán bộ ở một số đơn vị còn có thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân. Năng lực chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự gần dân, sát dân, hiểu dân để có sự ủng hộ, đồng thuận từ người dân. Công tác chuyển đổi số có những hạn chế nhất định.

Nhấn mạnh năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ; năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp; năm thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, bởi vậy Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các địa phương, đơn vị phải hết sức tập trung, quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất, trong đó mong muốn và đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tham gia tích cực thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh.

Với những nội dung đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, nêu lên tại phiên thảo luận tổ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng những ý kiến đó đều đúng với thực trạng hiện nay. Trong đó đối với việc thu hồi đất của một số nông lâm trường quản lý sử dụng không hiệu quả, đất của những dự án chậm triển khai, không triển khai, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, song việc xử lý gặp nhiều khó khăn do vướng vào quy định pháp lý.

Đối với việc quy hoạch, đấu giá đất ở theo như báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường là ở một số địa phương tổ chức đấu giá để lấy nguồn lực đầu tư hạ tầng, đây là một thực tế, song tỉnh không khuyến khích, bởi nó sẽ gây lãng phí khi đất đai được đấu giá xong để đó và không sử dụng hiệu quả.

Nghệ An đang rất thuận lợi trong thu hút đầu tư, Nghệ An luôn được xem là địa bàn có số lượng lao động đông, nhưng thực tiễn doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong tuyển dụng lao động. Thời gian tới cùng với sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các ngành, các địa phương cần phải có giải pháp để lao động Nghệ An đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về số lượng và chất lượng.

Liên quan đến việc xử lý tình trạng sạt lở một số tuyến đê biển, khắc phục tình trạng xuống cấp hệ thống mương tiêu thoát nước ở một số địa phương do triển khai thực hiện dự án đường ven biển, UBND tỉnh đã giao các ngành chức năng liên quan tập trung xử lý.

Đối với chính sách hỗ trợ cho ngư dân đánh bắt thủy sản, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết tỉnh rất quan tâm song với điều kiện nguồn lực của tỉnh hiện nay mong muốn và đề nghị được các cử tri, nhân dân và đại biểu HĐND tỉnh hết sức chia sẻ.

