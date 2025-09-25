Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to từ chiều tối nay (25/9)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm 25 và ngày 26/9, các vùng biển từ Bắc tới Nam Biển Đông tiếp tục chịu tác động mạnh của hoàn lưu gió mùa. Ở khu vực phía Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Nam đến Đông mạnh cấp 8–9, giật cấp 11, sóng biển cao 5–7m, biển động dữ dội.

Vùng biển phía Nam Biển Đông, bao gồm Trường Sa, cũng xuất hiện gió Tây Nam mạnh cấp 6–7, giật cấp 9, sóng cao 3–5m; trong khi đó vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9, sóng cao 2–4m. Nước dâng kết hợp triều cường có thể khiến khu vực ven biển và cửa sông ngập từ 0,5–0,8m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền và đời sống người dân.

Trên đất liền, từ chiều tối 25/9 đến sáng 27/9, các tỉnh Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100–200mm, có nơi trên 250mm. Mưa lớn tập trung trong khoảng thời gian ngắn, kèm theo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi như Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn. Ở các tỉnh đồng bằng, ven biển và đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, tình trạng ngập úng trên diện rộng có thể diễn ra nếu mưa kéo dài.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông còn tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, sét, gió giật mạnh và mưa đá. Người dân vùng trũng thấp cần chủ động phương án sơ tán, bảo vệ tài sản; trong khi ngư dân được khuyến cáo tuyệt đối không ra khơi, đưa tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn.

Mưa lớn trên diện rộng tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An dự báo sẽ giảm dần từ chiều 27/9. Tuy nhiên, tình hình gió mạnh và sóng lớn trên Biển Đông còn tiếp diễn, đòi hỏi các địa phương và lực lượng chức năng duy trì cao độ cảnh giác, theo dõi sát các bản tin cảnh báo tiếp theo để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV