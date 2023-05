Tham nhũng 10 đồng, thu hồi chỉ được 3 đồng

Ông Bùi Hồng Lam (phó tổng Thanh tra Chính phủ): Thanh tra Chính phủ cần nghiên cứu, đánh giá đầy đủ Sau khi có kiến nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ đã giao cho Thanh tra Chính phủ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa giám sát về, họ kiến nghị ngay nên Thanh tra Chính phủ cần nghiên cứu, đánh giá một cách đầy đủ, kỹ lưỡng, toàn diện. Hiện Thanh tra Chính phủ vẫn đang hoàn thiện việc kê khai tài sản đối với cán bộ, công chức, viên chức và người có chức vụ quyền hạn. Đề nghị công khai bản kê khai tài sản tại nơi cư trú Để tăng tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị: - Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật theo hướng cho phép cơ quan điều tra áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm giữ, tạm ngừng giao dịch tài khoản, tạm thời kê biên/phong tỏa tài sản ngay giai đoạn xác minh, giải quyết nguồn tin tội phạm trong một thời gian cụ thể. - Sửa đổi, bổ sung quy định về công khai bản kê khai tài sản thu nhập tại nơi cư trú để nhân dân giám sát. - Thể chế hóa quy định của Đảng phù hợp với Hiến pháp 2013 và pháp luật về cơ chế thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội. Quy định thẩm quyền của thanh tra viên, kiểm toán viên được áp dụng các biện pháp ngăn chặn tẩu tán tài sản khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế. - Bổ sung quy định về cơ chế động viên, khuyến khích người phạm tội tự nguyện giao nộp lại tài sản đã chiếm đoạt, tự nguyện khắc phục hậu quả thiệt hại. - Kiến nghị Chính phủ thực hiện kê khai tài sản của cán bộ, công chức, người có chức vụ quyền hạn trong bộ máy, thu hồi tài sản ở nước ngoài do phạm tội mà có. - Nghiên cứu cơ chế khởi kiện với cá nhân, tổ chức gây thất thoát tài sản nhà nước để yêu cầu bồi thường. - Sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về đầu tư, phòng chống tham nhũng theo hướng kiểm soát đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt đầu tư bất động sản ở nước ngoài. - Hình sự hóa việc làm giàu bất chính trong Bộ luật Hình sự. - Tăng cường giám sát đối với chính quyền địa phương, phát hiện, ngăn chặn từ sớm các sai phạm gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, tín dụng. Ba con đường thu hồi tài sản tham nhũng của Trung Quốc Trung Quốc cũng phối hợp với các nước tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về phòng chống tham nhũng để truy tố và thu hồi tài sản tham nhũng đã tuồn ra nước ngoài. Luật về thu hồi tài sản tham nhũng của Trung Quốc có quy định về quy trình tịch thu tài sản tham nhũng và hợp tác quốc tế để thu hồi tài sản tham nhũng ở nước ngoài. Cựu quan chức tham nhũng Li Huabo bị bắt tại Bắc Kinh năm 2015 - Ảnh: Tân Hoa xã Điều 383 Bộ luật hình sự quy định người phạm tội tham nhũng, trước khi bị khởi tố, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, thành khẩn ăn năn, tích cực nộp lại tài sản phạm tội để giảm bớt thiệt hại thì tùy theo mức độ nặng nhẹ để được xử phạt nhẹ hơn hoặc giảm nhẹ hoặc được miễn hình phạt. Xiao Jianming, cựu chủ tịch Tập đoàn khai mỏ Yunna Tin thuộc sở hữu nhà nước, là người có mặt trong "danh sách 100 đối tượng tham nhũng bị truy nã gắt gao nhất" của Trung Quốc. Xiao từng tuyên bố rằng mình sẽ lẩn trốn ở nước ngoài đến chết. Nhưng dưới sự hướng dẫn của các chính sách và sự răn đe của pháp luật, Xiao đã tự nguyện quay về, giao mình cho chính quyền, và tự nguyện trả lại số tài sản trị giá khoảng 250 triệu nhân dân tệ (37 triệu USD) do tham nhũng mà có năm 2019. Tháng 3-2012, Trung Quốc sửa đổi luật hình sự, bổ sung thêm các thủ tục tịch thu tài sản đặc biệt trong trường hợp nghi phạm hoặc bị cáo bỏ trốn hay qua đời. Theo đó, viện kiểm sát có quyền đưa đơn ra tòa án để xử lý tài sản. Li Huabo, một cựu quan chức Trung Quốc nằm trong danh sách 100 đối tượng tham nhũng bị truy nã gắt gao nhất, từng trốn sang Singapore và tìm cách chuyển số tiền tham nhũng tới quốc gia này. Một tòa án Trung Quốc đã ra phán quyết tịch thu tài sản bất hợp pháp của Huabo ở trong nước và Singapore với tổng giá trị lên tới 4,3 triệu USD. Các lệnh tịch thu do tòa án Trung Quốc ban hành đã được Singapore chấp thuận và thực thi. Singapore đã thu hồi giấy phép cư trú, trục xuất và trao trả ông Li Huabo về Trung Quốc. Tháng 10-2018, Luật hỗ trợ tư pháp hình sự quốc tế của Trung Quốc được ban hành, quy định cụ thể việc xử lý các yêu cầu tương trợ tư pháp (MLA), cũng như tịch thu và trả lại tài sản bất hợp pháp. Luật đã thúc đẩy hợp tác MLA giữa Trung Quốc và các quốc gia khác. Theo tiến sĩ Li Lu - Đại học Khoa học hành chính và Luật Trung Quốc, Công ước Liên Hiệp Quốc phòng chống tham nhũng mà Trung Quốc phê chuẩn năm 2005 đã cung cấp cơ sở pháp lý quốc tế và mở ra con đường mới để Bắc Kinh tiến hành hợp tác thu hồi tài sản với các quốc gia khác. Tham quan Trung Quốc Yan Yongming từng bỏ trốn tới New Zealand, mang theo số tiền bất chính kiếm được. Dựa vào UNCAC, Trung Quốc đã phối hợp cùng New Zealand đệ đơn kiện với Yan Yongming và thu hồi số tài sản của người này. Năm 2016, Yan Yongming cuối cùng đã trở về Trung Quốc nộp mình. Do quyết định tự nguyện trở về sau 15 năm trốn chạy, Yan đã nhận được mức án khoan hồng là 3 năm tù giam, 3 năm tù treo. Ông bị đưa trở lại New Zealand để ra tòa ở tòa án New Zealand và bị kết án 5 tháng quản thúc tại gia vì tội rửa tiền. Tài sản của ông ta bị tịch thu và số tiền tịch thu được chia cho hai nước. Hơn 19 triệu USD được trả cho Trung Quốc, theo báo China Daily. Việc tịch thu tài sản bất chính từ các quan chức tham nhũng đã trốn khỏi đất nước là một phần của chiến dịch "Lưới trời" Trung Quốc phát động vào năm 2014. Bên cạnh việc kêu gọi người tham nhũng ăn năn hối lỗi, tự nguyện giao nộp tài sản, Trung Quốc có Luật hình sự để tịch thu tài sản do tham nhũng, kể cả khi nghi phạm hoặc bị cáo bỏ trốn hay qua đời. HỒNG VÂN Luật sư Phạm Tấn Thuấn (Đoàn luật sư TP.HCM): Rất cần để dân giám sát bản kê khai tài sản Chúng ta đã thấy có không ít thông tin về việc quan chức này xây biệt phủ, cán bộ nọ có nhiều nhà... gửi đến cơ quan có trách nhiệm để kiểm tra xuất phát từ phát hiện, phản ánh của người dân. Tại các cuộc họp dân, tiếp xúc cử tri người dân nơi có cán bộ cư trú phản ánh về việc cán bộ đó lối sống ra sao, con đang du học ở nước nào, vợ con và gia quyến có công ty sân sau không, có bao nhiêu nhà đất và ai đứng tên, nhà đất ở những địa phương nào hay ở nước ngoài... Họ nắm rất nhiều thông tin và thậm chí rất chính xác. Trong khi theo quy định phòng chống tham nhũng thì bản kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên thuộc diện có nghĩa vụ kê khai tài sản chỉ công khai với tổ chức đảng tại nơi họ làm việc, công tác. Các bản kê khai này cũng được giao cho đầu mối quản lý tập trung là Cơ quan Thanh tra. Việc này làm mất đi phần nào hiệu quả của kê khai tài sản trong công tác giám sát, kiểm tra, ngăn ngừa, xử lý hành vi tham nhũng. Rất cần bổ sung vào quy định pháp luật phòng chống tham nhũng về việc công khai bản kê khai tài sản của đảng viên, cán bộ tại nơi họ cư trú. ÁI NHÂN