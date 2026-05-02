Tàu hỏa đâm vào ôtô tại Indonesia, 4 người chết

Sự việc xảy ra tại tỉnh Trung Java hôm 1/5, khi sương mù dày đặc khiến tài xế ôtô không thể quan sát được đoàn tàu đang chạy tới ở điểm giao cắt, theo cảnh sát giao thông địa phương Eko Ari Kisworo.

Tàu hỏa va chạm với chiếc xe chở 9 người này, khiến phương tiện bị văng đi khoảng 20 mét trước khi đâm vào cột và lật nhào xuống ruộng lúa. Bốn hành khách, trong đó có hai trẻ em, đã thiệt mạng, tài xế ôtô và những hành khách còn lại bị thương.

Chiếc ôtô va chạm với tàu hỏa ở tỉnh Trung Java hôm 1/5. Ảnh: Cảnh sát Grobogan

Đây là tai nạn đường sắt thứ hai ở Indonesia trong vòng một tuần. Hôm 27/4, một đoàn tàu đường dài đâm vào toa cuối cùng của tàu nội đô ở gần ga Bekasi Timur tại tỉnh Tây Java, khiến 16 người thiệt mạng và ít nhất 90 người bị thương. Tàu nội đô khi đó đang dừng vì đã va chạm với một chiếc taxi khoảng 50 phút trước.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho rằng sự thiếu an toàn tại các điểm giao cắt với đường sắt là nguyên nhân khiến tai nạn xảy ra, đồng thời ra lệnh nâng cấp trên phạm vi toàn quốc bằng cách lắp đặt trạm gác hoặc cầu vượt.

Hiện trường sau vụ va chạm tàu hỏa ở Tây Java, Indonesia hôm 27/4. Video: X/Global Report

Tai nạn giao thông không phải điều hiếm khi xảy ra ở Indonesia, nơi các phương tiện như xe buýt, tàu hỏa và thậm chí là cả máy bay thường cũ kỹ, được bảo trì kém.

Vụ hai đoàn tàu va chạm ở Tây Java vào tháng 1/2024 đã khiến 4 nhân viên đường sắt thiệt mạng. Trước đó vào năm 2015, 16 người thiệt mạng khi một đoàn tàu đâm vào xe buýt mini tại điểm giao cắt ở Jakarta.

Tác giả: Phạm Giang

Nguồn tin: vnexpress.net