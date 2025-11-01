Tàu cá chìm khi vào bờ tránh bão số 15, 3 ngư dân mất tích

Ngày 28-11, ông Trương Minh Vũ - Chủ tịch UBND xã Công Hải (tỉnh Ninh Thuận cũ, nay thuộc Khánh Hòa) - cho biết tại khu vực bãi biển Bình Tiên vừa xảy ra vụ chìm tàu cá khiến 3 ngư dân mất tích, 2 người khác may mắn bơi được vào bờ.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 28-11, tổ công tác Bình Tiên (Đồn biên phòng Vĩnh Hải, Bộ đội biên phòng Khánh Hòa) tiếp nhận tin báo tàu cá NT 90329 TS bị chìm cách bờ khoảng 300m.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng biên phòng lập tức triển khai phương tiện tiếp cận hiện trường.

Trước đó tối 27-11, tàu NT 90329 TS do ông Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1976, trú tổ dân phố 28, phường Đông Hải) làm thuyền trưởng, trên tàu có bốn lao động làm nghề lưới rê.

Khi đang trên đường vào bờ tránh bão, tàu gặp sóng lớn, gió mạnh và bị đánh chìm tại vùng biển Bình Tiên.

Sau tai nạn, 2 ngư dân bơi được vào bờ an toàn, 3 người còn lại mất liên lạc.

Ngay trong đêm, Đồn biên phòng Vĩnh Hải điều động ca nô cao tốc cùng cán bộ, chiến sĩ tiếp cận khu vực tàu gặp nạn; đồng thời phối hợp Đồn biên phòng Bình Ba, chính quyền địa phương và tàu thuyền ngư dân hoạt động gần đó để tổ chức tìm kiếm.

Đến chiều 28-11, các lực lượng vẫn mở rộng phạm vi tìm kiếm, rà soát vùng biển lân cận và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ trong điều kiện thời tiết biển diễn biến phức tạp. Công tác cứu nạn được duy trì liên tục, không bỏ sót khu vực nghi vấn.

