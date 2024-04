Tai nạn trên sông Tiền: Hướng dẫn viên của tàu Hàng Châu đã qua đời

Lãnh đạo Công an thị xã Tân Châu cho biết đã khám nghiệm hiện trường để tiếp tục điều tra vụ tai nạn hy hữu trên sông Tiền - Ảnh: MINH KHANG

Ngày 22-4, ông Phạm Đăng Thân - bí thư Đảng ủy xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, An Giang - cho biết ông Ab Dol Ro Zak (36 tuổi, thị xã Tân Châu) - hướng dẫn viên du lịch của tàu Hàng Châu, tàu gây tai nạn làm 3 người bị thương - đã không qua khỏi.

"Hiện nay gia đình đang lo hậu sự cho nam hướng dẫn viên này. Theo quy định của người đạo Hồi, phải chôn cất trước 24h. Vì vậy gia đình thông báo sẽ an táng ông Ab Dol Ro Zak lúc 9h sáng nay 22-4", ông Thân nói.

Lãnh đạo Công an thị xã Tân Châu xác nhận nam hướng dẫn viên của tàu Hàng Châu đã tử vong trong chiều tối qua. Công an thị xã Tân Châu và Công an tỉnh An Giang đang phối hợp điều tra vụ tai nạn.

"Chúng tôi đã khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra", vị này nói.

Do tàu Hàng Châu chạy ẩu nên bị phà chở khách đâm vào thân tàu bên trái - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 17h30 ngày 19-4, tại thủy phận sông Tiền thuộc ấp 1, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, cách đường biên giới hơn 1km, cách bờ phía An Giang 241m xảy ra vụ phà chở khách sang sông đâm vào tàu chở khách du lịch từ Campuchia về Việt Nam.

Phà chở khách do ông Võ Văn Nhân (49 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, An Giang) điều khiển di chuyển từ hướng Thường Phước 1 (tỉnh Đồng Tháp) sang sông Tiền về hướng Vĩnh Xương (An Giang) đã đâm vào bên trái thân tàu Hàng Châu do ông Phan Thành Được (42 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, An Giang) đang chở 3 thuyền viên và 42 khách du lịch di chuyển từ hướng biên giới Campuchia về Tân Châu.

Hậu quả hướng dẫn viên du lịch là ông Ab Dol Ro Zak bị thương nặng, đứt lìa cánh tay phải và gãy hai chân; 2 khách du lịch quốc tịch nước ngoài bị gãy chân trái.

