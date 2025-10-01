Số tiền khủng hot mom Hàn Quốc chi để 'trùng tu' nhan sắc sau sinh con





Hong Young Gi là hot mom nổi tiếng với vẻ ngoài gợi cảm.



Là một trong các khách mời của chương trình nổi tiếng Pajama Party gần đây, hot mom Hong Young Gi (sinh năm 1992) khiến nhiều người theo dõi bất ngờ khi lần đầu tiết lộ nhiều chi tiết xoay quanh cuộc sống cá nhân.

Hong hiện là mẹ của hai cậu con trai, một học lớp 6 và một học lớp 4. Cô cho biết đã tăng tới 31 kg trong suốt thai kỳ, từ 37 kg lên 68 kg. Tuy nhiên vì chứng trầm cảm sau sinh, cô chán ăn và sụt cân rất nhiều. Cô cũng thừa nhận vóc dáng gợi cảm hiện tại của bản thân không phải đến từ phương pháp giảm cân lành mạnh nào, theo Koreaboo.

Khi được hỏi về lời khuyên chăm sóc cơ thể sau sinh dành cho các bà mẹ, Hong nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc da mặt.

"Sau khi sinh con, bạn sẽ rụng tóc rất nhiều, bụng thì chảy xệ, cả da mặt nữa, tàn nhang mọc khắp nơi", cô nói, tuyên bố không còn cách nào khác để khắc phục những vấn đề này ngoài việc can thiệp các thủ thuật thẩm mỹ.

Hong duy trì vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 33.

Hot mom Hàn Quốc thừa nhận từng thực hiện các phương pháp nâng cơ, như Shurink hay Thermage, ít nhất một lần mỗi năm và đã chi khoảng 100 triệu won (70.900 USD). Cô cũng đã phẫu thuật chỉnh sửa mũi, tốn khoảng 10 triệu won (7.090 USD).

Nhiều khán giả nhận xét chia sẻ của Hong mang đến cái nhìn thực tế hiếm hoi về công sức và tiền bạc mà những người nổi tiếng bỏ ra cho việc chăm sóc vẻ ngoài sau sinh. Không ít bình luận cũng khen ngợi Hong rằng dù có can thiệp thẩm mỹ, việc duy trì được phong độ nhan sắc qua nhiều năm như cô không phải chuyện dễ dàng.

Hong Young Gi được biết đến là một trong những hot mom nổi tiếng, thuộc dàn "ulzzang" (người có vẻ ngoài đẹp, phong cách thời thượng) đời đầu xứ củ sâm. Sau thời gian làm mẫu ảnh, cô chuyển sang kinh doanh và hiện điều hành một trung tâm mua sắm trực tuyến.

Hong từng gây sốc khi tiết lộ mang thai lúc cô 20 tuổi còn chồng mới 17 tuổi. Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, Lee Jae Won, năm 2013 và có thêm một cậu con trai vào năm 2015. Thời gian qua, cuộc sống gia đình hạnh phúc, dư dả được hot mom thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân 1,1 triệu người theo dõi.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn