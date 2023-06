Sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai – Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Phan Đình Trạc – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Trần Cẩm Tú – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Tỉnh) chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị các các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tỉnh; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng – Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tỉnh; Phạm Trọng Hoàng – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Quang cảnh tại điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng (ảnh Báo Đảng Cộng sản Việt Nam)



Tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Đ/c Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Sau 01 năm hoạt động, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã nỗ lực, quyết tâm cao, khẩn trương triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định; kế thừa, phát huy, vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm được rút ra qua tổng kết 10 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) ở địa phương và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Nhất là lựa chọn những khâu yếu, việc khó, dư luận xã hội bức xúc để tập trung chỉ đạo, giải quyết; vừa tập trung chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra trước đây, quá trình xử lý kéo dài, có khó khăn, vướng mắc; vừa chỉ đạo đẩy mạnh phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc mới nảy sinh; vừa quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCTNTC; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh từng bước đi vào nề nếp, thực sự là chỗ dựa tin cậy để các cơ quan chức năng yên tâm thực thi nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia vào công tác PCTNTC.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An



Qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, các địa phương đã xử lý, kiến nghị nhiều tổ chức đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chuyển 286 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, tăng gấp 03 lần so với thời điểm 01 năm trước khi thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã đưa 444 vụ án, 156 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo. Khởi tố mới 530 vụ án/1.858 bị can phạm tội về tham nhũng; số cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tham nhũng, tiêu cực và 1.132 bị can. Xử lý kỷ luật 15 tổ chức Đảng, gần 80 cán bộ, công chức các cơ quan có chức năng PCTNTC sai phạm về tham nhũng, tiêu cực, thực hiện nghiêm chủ trương xử lý không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ.

Mặt khác, công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTNTC được quan tâm; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, của báo chí và nhân dân trong PCTNTC đã được các Ban Chỉ đạo phát huy. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị quán triệt nội dung và giá trị cốt lõi của Tác phẩm «Kiên quyết, kiên trì đầu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh» của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bên cạnh đó, việc phối hợp cung cấp thông tin, công khai kết quả xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm cũng như tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được các địa phương rất quan tâm, đã vừa định hướng dư luận, tạo điều kiện để báo chí, nhân dân tham gia giám sát, vừa góp phần đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả sau 01 năm đi vào hoạt động, song thực tế, hoạt động của một số Ban Chỉ đạo cấp tỉnh hiệu quả chưa cao khi ban hành Chương trình công tác chậm; chưa ban hành quy trình, quy định về nghiệp vụ; trong chỉ đạo chưa đồng bộ giữa phòng ngừa và phát hiện xử lý. Thậm chí, có Ban Chỉ đạo còn chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc, còn tình trạng nể nang cũng như máy móc trong xem xét kỷ luật cán bộ, đảng viên sai phạm...

Tại hội nghị, cùng với việc chia sẻ những kết quả đạt được sau hơn 01 hoạt động và một số bài học kinh nghiệm, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố cũng đã nêu lên một số vướng mắc, khó khăn trong thực hiện PCTNTC tại địa phương; đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải làm từng bước, rõ đến đâu làm đến đấy

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị (ảnh Báo Nhân dân)



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương đã phân tích lý do việc tổ chức Hội nghị hôm nay. Qua nghe báo cáo, ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá: Chúng ta vui mừng sau 01 năm hoạt động, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã triển khai thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ, chức năng theo quy định; góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến ngày càng rõ nét hơn trong công tác PCTNTC ở địa phương; khắc phục tình trạng «trên nóng, dưới lạnh». Tổng Bí Thư nhấn mạnh từ những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm, những vướng mắc, khó khăn phải làm sao để tổng kết, bổ sung, hoàn thiện và tạo thành lý luận để thực hiện tốt công tác PCTNTC. Tuy hoạt động PCTNTC đã làm tốt rồi, song phải làm đồng đều, không để nơi làm nơi không; phải làm theo tinh thần «trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt».

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hiện nay PCTNTC thực sự đã trở thành một phong trào có xu thế được nhân dân đồng tình, ủng hộ vì đã có nhân tố mới là Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Tuy nhiên cũng giống như trước đây, cần vận dụng cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, PCTNTC cũng phải có sự tham gia của toàn dân không chỉ chắc dựa vào lực lượng chủ lực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương thành tích, đồng thời cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng, những đóng góp thiết thực của Ban Chỉ đạo các địa phương trong công tác PCTNTC hơn 01 năm qua; bước đầu khẳng định việc thành lập Ban Chỉ đạo PCTNTC ở địa phương là đúng đắn, cần thiết, kịp thời, được nhân dân, cán bộ, đảng viên ủng hộ và đánh giá cao.

Khái quát và nhấn mạnh về một số bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác PCTNTC, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, PCTNTC phải làm từng bước, rõ đến đâu làm đến đấy, làm cái trước mở đường cho cái sau; làm từ dễ đến khó...

Để nâng cao hiệu quả công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu hoạt động của Ban Chỉ đạo phải có hiệu quả thực chất, tránh phô trương hình thức, đầu voi, đuôi chuột; phải có chương trình, kế hoạch bài bản, chặt chẽ; ban hành quy định, quy trình cụ thể.

Ban Chỉ đạo các địa phương phải làm quyết liệt, không trông chờ cấp trên. Nơi nào không làm, làm chưa đến nơi đến chốn cần phải được kiểm tra, giám sát và xử lý. Điều quan trọng nhất trong PCTNTC là phải trong sáng, không vướng bận; kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính của cán bộ, đảng viên; khắc phục tình trạng né tránh, sợ sai, đùn đẩy, thậm chí có làm nhưng để chống chế «Chân mình còn lấm bê bê. Lại cầm bó đuốc đi rê chân người». Chia sẻ với truyền thống quê hương, làng xóm, dòng họ song Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh không thể không làm, và ai không làm được thì phải đứng sang một bên để người khác làm, không được đổ lỗi cho khách quan. Cấp ủy, tổ chức Đảng phải có tính chiến đấu cao. Người đứng đầu phải luôn gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm...

Cơ quan, đơn vị, địa phương nào nếu tự kiểm tra, giám sát không phát hiện ra tham nhũng, tiêu cực, sau đó các đoàn thanh tra, kiểm toán của Trung ương phát hiện ra có tham nhũng tiêu cực thì người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm và chịu hình thức xử lý nghiêm.

Tập trung xử lý những vi phạm từ sớm từ xa; tập trung những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư khẳng định không có vùng cấm, không có ngoại lệ bất kể người đó là ai, không chịu sự tác động không trong sáng của bất kỳ tổ chức nào trong công tác PCTNTC...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn