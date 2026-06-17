iPhone có bền hơn Samsung

Chu kỳ đổi iPhone mới đang kéo dài kỷ lục. Ảnh: Tuấn Anh.

Trong giai đoạn đầu của kỷ nguyên điện thoại thông minh (2007-2012), chu kỳ nâng cấp iPhone diễn ra rất đều đặn. Người dùng thường đổi máy sau mỗi 2 năm để tận hưởng các tính năng và nâng cấp đột phá mới. Thời điểm đó, Apple liên tục tung ra các cải tiến như Touch ID (cảm biến vân tay), thiết kế mỏng, camera lấy nét tự động. Đồng thời, những mẫu iPhone cũ cũng nhanh chóng bị chậm đi sau vài năm sử dụng. Do đó, việc giữ một thiết bị 2 - 3 năm được xem là tiêu chuẩn của người dùng iPhone thời điểm đó.

Tuy nhiên, cục diện này đã thay đổi hoàn toàn trong vài năm trở lại đây. Người dùng đang có xu hướng giữ điện thoại lâu hơn. Khảo sát trên các diễn đàn công nghệ lớn như Reddit cho thấy, chu kỳ lên đời phổ biến hiện nay đã tăng lên mốc 3-4 năm.

Thậm chí, nhiều người chỉ quyết định mua máy mới khi thiết bị gặp sự cố như hỏng cổng sạc hoặc nứt vỡ màn hình, dù máy vẫn hoạt động mượt mà.

Trước đây, người dùng luôn hào hứng nâng cấp iPhone vì mỗi đời máy mới đều đánh dấu những bước nhảy vọt về mặt công nghệ. Ảnh: BankMyCell.

“Tôi từng mua một chiếc iPhone 11 Pro vào cuối năm 2019. Đến nay dùng vẫn rất tốt và tôi chỉ vừa quyết định nâng cấp lên iPhone 17 vào năm 2025”, một người dùng iPhone chia sẻ về trải nghiệm cá nhân. Người này cho biết thêm, thời gian nâng cấp điện thoại đã kéo dài từ 2 năm, lên 3 năm và cuối cùng là 6 năm. Đây là một điều tưởng chừng không tưởng ở giai đoạn đầu của iPhone.

Sự thay đổi này đến từ việc iPhone đời mới sở hữu hiệu năng ổn định và độ bền cao. Chip xử lý hiện tại quá mạnh mẽ, giúp máy chạy mượt mà qua nhiều bản cập nhật iOS. Apple cùng nhiều hãng smartphone cũng cam kết hỗ trợ phần mềm ít nhất 5 năm.

Bên cạnh đó, khả năng kháng nước chuẩn IP68 từ dòng iPhone 12 và công nghệ kính Ceramic Shield đã giảm thiểu tối đa hư hỏng do va đập. Do đó, người dùng thường chọn thay pin hoặc thậm chí nâng cấp bộ nhớ trong để kéo dài tuổi thọ iPhone thay vì mua máy mới.

IPhone 17 tiêu chuẩn trở thành điện thoại bán chạy nhất thế giới nhờ cải tiến lớn so với đời cũ. Ảnh: Cnet.

Bên cạnh độ bền, một nguyên nhân quan trọng khác khiến người dùng không còn mặn mà với việc lên đời là sự thiếu vắng các đột phá công nghệ. Các dòng iPhone thế hệ gần đây thường có thiết kế và tính năng khá tương đồng nhau. Việc thiếu đi những nâng cấp lớn mang lại cảm giác các đời máy không có quá nhiều sự khác biệt, khiến người dùng khó tìm thấy lý do xứng đáng để nâng cấp.

Xu hướng này cũng lý giải vì sao mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn lại trở thành cái tên bán chạy nhất thế giới quý I/2026. Với mức giá dễ tiếp cận, dòng máy tiêu chuẩn lần đầu tiên được Apple ưu ái nâng cấp lên màn hình có tần số quét 120Hz. Đây là cải tiến giá trị, giúp trải nghiệm vuốt chạm mượt mà vốn trước đây chỉ độc quyền trên dòng Pro và Pro Max.

Dù chu kỳ nâng cấp kéo dài có thể ảnh hưởng đến doanh số, Apple vẫn chứng minh năng lực tài chính đáng nể. Trong quý tài chính kết thúc vào tháng 3, tập đoàn này vẫn thiết lập kỷ lục doanh thu quý 2 mới khi đạt 111,2 tỷ USD. Điều này cho thấy hệ sinh thái dịch vụ và lòng trung thành của khách hàng vẫn đang bảo vệ vững chắc cho Apple.

So với Samsung, hãng vốn có dải phân khúc trải dài, Apple bền hơn vì chỉ bán điện thoại cao cấp. Hãng Hàn Quốc còn vướng một số bê bối về pin màn hình. Tuy vậy, một số đời iPhone như 13 Pro/Pro Max hay iPhone X bị báo cáo gặp lỗi màn hình với tỉ lệ cao.

Tác giả: Việt Anh

Nguồn tin: znews.vn