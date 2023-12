Sau 6 năm bất động, Khu du lịch Xuân Hội – Hà Tĩnh có biến động mới

Xét đề nghị của Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng An Giang Dragon Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị liên quan soát xét, kiểm tra cụ thể nội dung đề xuất xin điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân; đề xuất phương án xử lý theo đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 22/12/2023.

Trước đó, như VietnamFinance đã thông tin, Dự án khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội, tại khu vực Đồng Luồng, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 395/QĐ_UBND ngày 25/1/2017.

Dự án có quy mô 99ha với điểm tiếp giáp gần cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối hai bờ Nghệ An - Hà Tĩnh do Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng An Giang Dragon Hà Tĩnh (Công ty An Giang Dragon Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu dự kiến khoảng 1.261 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Tại thời điểm được chấp thuận chủ trương đầu tư, phía nhà đầu tư cam kết dư án đi vào hoạt động sẽ tạo nên diện mạo mới cho khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội, đáp ứng nhu cầu về thương mại - dịch vụ và du lịch cao cấp cho người dân, cho du khách trong và ngoài nước; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung toàn huyện, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách địa phương.

Quy mô đầu tư xây dựng các hạng mục chính của dự án gồm: khu khách sạn nghỉ dưỡng (khối khách sạn cao tầng 25 tầng, khối dịch vụ cao 2 tầng); nhà hàng 1 tầng, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí cao 3 tầng; sân thể dục thể thao; quảng trường; biệt thự biển cao 2 tầng; biệt thự vườn cao 2 tầng; nhà hàng sinh thái 1 tầng; bungalow…

Theo kế hoạch, dự án khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I từ tháng 1/2017 đến hết quý II/2018 sẽ hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư và thi công hoàn thành các công trình hạ tầng. Giai đoạn II từ quý III/2018 đến hết quý IV/2020 sẽ đầu tư đồng bộ, thi công hoàn thành và đưa vào tất cả các công trình của dự án vào hoạt động.

Tuy nhiên sau đó, ngày 22/11/2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định số 3424 về việc điều chỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Theo đó, tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quyết định 395 với một số nội dung như: tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng 5-7 tầng (quy mô 560 phòng tiêu chuẩn 5 sao); nhà điều hành và bãi đỗ xe; khu thể dục thể thao; khu resort ven biển; khu công viên nước giải trí; khu du lịch sinh thái; quảng trường kết hợp bến tàu thuyền, biệt thự ven hồ, biệt thự vườn; công viên cây xanh và hồ điều hòa…; điều chỉnh diện tích thực hiện dự án từ 99ha xuống còn 93ha.

Tiến độ cũng được điều chỉnh lại. Cụ thể, giai đoạn I, từ tháng 1/2017 đến hết quý I/2018, hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án (bao gồm cả việc lập, thẩm định và phê duyệt) gồm: quy hoạch chi tiết; đánh giá tác động môi trường; chuyển đổi mục đích sử dụng đất; chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thay thế; bồi thường GPMB, tái định cư (nếu có); thuê đất, cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Giai đoạn II, từ quý II/2018 đến hết quý I/2020, đầu tư xây dựng hoàn thành các hạng mục, hệ thống hạ tầng kỹ thuật…

Được biết, tại Quyết định 395 có nội dung: UBND tỉnh sẽ xem xét chấm dứt hiệu lực quyết định chấp thuận chủ trương mà không bồi thường, hoàn trả các chi phí liên quan đến các công việc đã thực hiện đối với dự án trong trường hợp trong thời gian 6 tháng kể từ ngày ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định để triển khai xây dựng dự án.

Tại Quyết định 3424 cũng có nêu: đến hết quý I/2018 nhà đầu tư không hoàn thành các hồ sơ thủ tục theo quy định để xây dựng các hạng mục công trình, dự án sẽ bị chấm dứt hiệu lực quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đến thời điểm này (cuối năm 2023), giai đoạn II của dự án cũng đã hết thời gian thực hiện nhưng tại khu quy hoạch dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao này vẫn chỉ là những đồng cỏ, bụi rậm, chưa có dấu hiệu xây dựng nào và mới đây công ty này đã có văn bản trình UBND tỉnh Hà Tĩnh xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng.

Danh tính về nhà đầu tư này được biết có địa chỉ đăng ký thuế tại xóm Hội Thái, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Doanh nghiệp được thành lập vào ngày 5/12/2016, tức là ngay trước thời điểm được chấp thuận dự án. Vốn điều lệ theo đăng ký khi thành lập khoảng 250 tỷ đồng, xấp xỉ 20% vốn đầu tư dự án; trong đó, 80% được nắm giữ bởi công ty mẹ - Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng An Giang Dragon, 1% thuộc về nhà đầu tư cá nhân (Nguyễn Thị Nhung).

Về công ty mẹ của Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng An Giang Dragon Hà Tĩnh là Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng An Giang Dragon, doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp công trình dân dụng.

An Giang Dragon được thành lập cuối năm 2011, trụ sở đóng tại số 111-C3B, khối 3, phường Đội Cung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, do bà Trịnh Thị Thơm làm giám đốc. Nữ doanh nhân sinh năm 1974 cũng là người có nhiều năm đảm trách vị trí giám đốc doanh nghiệp dự án An Giang Dragon Hà Tĩnh, trước khi chuyển giao cho ông Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1987) vào cuối tháng 2/2020.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn