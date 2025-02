Sân tập Tottenham náo loạn vì nhân viên IT xâm hại… cừu

Một phần sân tập của Tottenham.

Sân tập của Tottenham có tên chính thức là Tottenham Hotspur Training Centre nằm trên đường Hotspur, Enfield (London), và được gọi tắt là Hotspur Way. Tổng diện tích của trung tâm này là 30 héc-ta. Hotspur Way là nơi tập luyện của đội một cũng như của các cầu thủ trẻ thuộc học viện. Đây được xem là một trong những trung tâm huấn luyện hiện đại nhất châu Âu. Theo thiết kế, Hotspur Way có 15 sân tập lớn nhỏ khác nhau, cả ngoài trời lẫn trong nhà. Đặc biệt, sân tập đội một được thiết kế với mặt cỏ y hệt sân Tottenham Hotspur.

Chỉ có điều, cơ sở hiện đại này đã bị một phen náo loạn ngày 4/9/2013, hai ngày sau khi Gareth Bale hoàn tất việc chuyển đến Real Madrid. Buổi tập của HLV Tottenham khi đó là Andre Villas-Boas và dàn cầu thủ Tottenham đã bị hủy bỏ giữa chừng bởi màn "dâm ô" với cừu và bò của một nhân viên IT có tên Paul Lovell.

Theo cáo trạng, cặp đôi Lawrence Stephen và Natasha Brennan đang đi bộ từ Whitewebbs Lane thì bắt gặp một người đàn ông 61 tuổi trong tình trạng khỏa thân đang cố gắng làm "chuyện ấy” với... cừu và bò. Công tố viên Robert Hutchinson nói trong phiên tòa xét xử Paul Lovell sau đó: “Ngày 4/9/2013 là một ngày đẹp trời để Lawrence Stephen và Natasha Brennan cùng nhau đi dã ngoại. Trong lúc dã ngoại, cả hai ngạc nhiên tột độ khi thấy một người đàn ông mà họ mô tả là trong tình trạng khỏa thân xuất hiện trên cánh đồng ở khu sân tập Hotspur Way. Người đàn ông đó có tên Paul Lovell".

Bầy cừu bị Lovell xâm hại

Khi Lawrence Stephen và Natasha Brennan chỉ còn cách khoảng 60 mét, họ đã phải chứng kiến cảnh tượng khó tin. "Như những gì mà Stephen và Brennan đã quan sát, không chỉ có họ và ông Lovell ở trên cánh đồng mà còn có cả động vật xung quanh, chủ yếu là bò và cừu", công tố viên Robert Hutchinson cho biết thêm. “Bị cáo đã cố gắng thực hiện hành vi dâm ô với một con bò. Và ông ta đã lặp lại hành vi này nhiều lần với những con bò khác. Nhưng ông ta đã không thành công. Sau đó, Paul di chuyển đến chỗ khác và tiếp tục lặp lại hành vi đó với một số con cừu. Không còn nghi ngờ gì nữa, những gì mà Stephen và Brennan chứng kiến khiến cả hai đều cảm thấy ghê tởm và kinh hoàng”.

Quá sốc trước những gì mắt thấy tai nghe, Stephen và Brennan đã gọi đến số 999 và Lovell đã bị cảnh sát túm cổ rồi đưa đến đồn cảnh sát Edmonton ngay sau đó. Tiếng hú inh ỏi của xe cảnh sát đã khiến cả góc sân tập Hotspur Way bỗng chốc trở nên náo loạn. Chỉ khổ cho thầy trò HLV Andre Villas-Boas ngơ ngác bởi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

“Lúc đầu chúng tôi nghĩ rất có thể cảnh sát và nhân viên bảo vệ phối hợp để bắt trộm. Nhưng khi biết rõ mọi chuyện tất cả chúng tôi đã phá lên cười”, một cầu thủ của Tottenham chia sẻ. Trong khi đó, CLB Tottenham cũng ra thông báo khẳng định Paul Lovell là một nhân viên IT nhưng không thuộc biên chế CLB. “Không hề có nhân viên nào của Tottenham Hotspur liên quan đến sự việc ồn ào xảy ra ở sân tập của đội bóng. Chúng tôi muốn nêu rõ ra để tránh gây ảnh hưởng đến hình ảnh của CLB”, đại diện Tottenham xác nhận.

Lovell hầu tòa với tội danh ngược đãi động vật

Phiên tòa xét xử Lovell về hành vi "ngược đãi động vật" ở nơi công cộng đã diễn ra tại tòa án Wood Green Crown. Theo ghi nhận, có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích từ chính bồi thẩm đoàn trong khi các chi tiết về hành vi của Lovell được mô tả trong phiên tòa. “Tôi hiểu rõ rằng có những khía cạnh của vụ án này là bất thường và buồn cười”, thẩm phán James Patrick nói. “Nhưng nếu bạn có thể cố gắng nhịn cười, thì tiếng cười của các bạn trong bữa trưa sẽ tốt hơn”.

Đáp trả lại mọi cáo buộc, Lovell cho biết ông đã ngủ quên và việc dâm ô với đàn cừu là "hoàn toàn vô lý". Lovell nói trong phiên tòa: "Lần duy nhất tôi nhìn thấy đàn cừu là khi tôi thức dậy. Tôi bị bao quanh bởi những con cừu cách đó khoảng hai mét, khoảng 10-12 con, đại loại thế. Tôi không thích động vật quanh quẩn bên mình khi tôi ngủ nên tôi ngồi dậy và vỗ tay một chút nhưng họ không để ý lắm nên tôi đứng dậy một lúc rồi dậm chân xuống đất và vỗ tay lần nữa. Tôi hiểu là có người ở xa sẽ thắc mắc chuyện gì đang xảy ra khi tôi cố đuổi đàn cừu ra khỏi chỗ của mình”.

Tuy nhiên, đại diện cảnh sát tuyên bố, khi họ đến nơi thì đã chứng kiến Lovell trong trạng thái quần đã tụt xuống gối. Công tố viên Richard Hutchinson khẳng định, Lovell "có hứng thú tình dục" với những con cừu. Sau khi tổng hợp các bằng chứng, tòa đã tuyên phạt 4 tháng tù treo với Lovell, còn thẩm phán Patrick cho rằng: "Đây là một vụ án mà theo tôi là độc nhất vô nhị”.

