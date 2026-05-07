Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối với CBCCVC và người lao động lập thành tích thế nào theo Quyết định 04?

Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và được cơ quan có thẩm quyền công nhận, khen thưởng hoặc tặng danh hiệu thi đua.

Cụ thể:

Các hình thức khen thưởng hoặc tặng danh hiệu thi đua bao gồm:

- Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh;

- Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;

- Được Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen;

- Là giáo viên, huấn luyện viên có thành tích trực tiếp bồi dưỡng học sinh, sinh viên, vận động viên đạt giải Nhì trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế;

- Được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

(Theo khoản 2 Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 04/2025/QĐ-CTUBND)

Ảnh minh họa

Nguyên tắc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ công chức viên chức và người lao động được quy định ra sao?

Theo Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 04/2025/QĐ-CTUBND, thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ công chức viên chức và người lao động theo 04 nguyên tắc dưới đây:

- Việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải đảm bảo công bằng, dân chủ và công khai, đúng quy định của pháp luật.

- Người được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn phải đảm bảo tiêu chuẩn và cấp độ về lập thành tích xuất sắc theo quy định tại Quy chế này.

- Những quy định về nâng bậc lương trước thời hạn không quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV.

- Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (được gọi là văn bản mới) thì các nội dung liên quan được thực hiện theo văn bản mới.

Tác giả: Minh Minh (T/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn