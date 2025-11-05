Quảng Trị: Mưa lũ khiến 11 người chết và mất tích, hơn 10.000 hộ dân bị ngập lụt

Sáng 5-11, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết trong 12 giờ qua, lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh đang xuống, riêng sông Kiến Giang tại Lệ Thuỷ đang ở mức trên báo động 3.

Lực lượng Đồn Biên phòng Hải An và chính quyền địa phương trao nhiều suất cơm hỗ trợ người dân bị ngập lụt ở xã Mỹ Thuỷ và Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong tặng quà, động viên người dân vùng bị ngập lụt thôn Đồng Tư, xã Trường Ninh. Ảnh: Hoàng Phúc

Hiện toàn tỉnh có trên 71 vị trí ngập lụt, 40 vị trí sạt lở. Mưa kéo dài khiến hơn 10.910 hộ/23.356 nhân khẩu bị ngập lụt; 433 hộ/1.333 nhân khẩu bị cô lập, chia cắt và 65 điểm trường/17.719 học sinh nghỉ học. Tỉnh này đã sơ tán, di dời 522 hộ/1.219 nhân khẩu để đảm bảo an toàn.

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị có 8 người chết, 3 người mất tích và 5 người bị thương do mưa lũ. Cùng với đó, hơn 522 ha nông nghiệp, lâm nghiệp; 207,86 ha thuỷ sản; 1.453 con gia súc, gia cầm... bị thiệt hại.

Hiện tổng dung tích hồ chứa Thủy lợi do Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi quản lý đạt khoảng 89,5% so với dung tích thiết kế. Tất cả các hồ đập đang an toàn.

Tỉnh Quảng Trị có tổng số 8.720 tàu thuyền với 23.360 lao động. Đến 5 giờ ngày 5-11, có 83 phương tiện với 386 lao động đang hoạt động trên biển; trong đó có 12 phương tiện/ 77 lao động đang hoạt động ở vùng biển Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đà Nẵng. Các phương tiện đã nắm được thông tin về bão số 13 Kalmaegi. Trong ngày 4-11, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với bão số 13 Kalmaegi.

Tác giả: Đức Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động