Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao Quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Hồng Long

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở NN&PTNT, huyện Nam Đàn, xã Hồng Long qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, nhân dân xã nhà.

Quang cảnh buổi lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao tại xã Hồng Long

Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ

Các đại biểu dự lễ

Hồng Long là xã thuần nông có diện tích đất tự nhiên là 742,06 ha, nằm cách trung tâm Thị Trấn Nam Đàn 6 km về phía Tây. Toàn xã có 04 xóm với 1.155 hộ, trong đó có 275 hộ đồng bào công giáo, chiếm 23,81% dân số toàn xã.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác xây dựng NTM và sự quan tâm của Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Hồng Long đã nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn. Năm 2016, xã Hồng Long đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao và phần thưởng công trình phúc lợi cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Hồng Long

Kế thừa những kết quả đã đạt được, những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân xã Hồng Long tiếp tục bắt tay vào công cuộc xây dựng xã NTM nâng cao nhằm góp phần từng bước nâng cao hơn nữa mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương. Để người dân phát huy vai trò chủ thể, Hồng Long đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Nhờ vậy, đến nay địa phương đã có nhiều đổi thay vượt bậc về kinh tế - xã hội. Cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương. Kinh tế của xã chuyển dịch đúng hướng, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM nâng cao

Hiện trên địa bàn xã có 01 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao. Cùng với đó, mô hình Trồng cây ăn quả tại bãi bồi bên sông Lam theo tiêu chuẩn Vietgap với các sản phẩm chủ yếu như các loại cây ăn quả cam, chanh, táo... bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Bên cạnh đó, trên địa bàn có 01 Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, đúng quy định, thực hiện các khâu dịch vụ trong sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho các thành viên. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 57,61 triệu đồng/người/năm, tăng 4,81 triệu đồng so với năm 2022. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2023 là 0,54%.

Bên cạnh việc chú trọng phát triển kinh tế, cơ sở vật chất hạ tầng giao thông phục vụ đời sống nhân dân cũng được đầu tư đồng bộ, nâng cấp. 100% các tuyến đường trên địa bàn xã được bê tông hóa, có rãnh thoát nước dọc đảm bảo thoát nước tốt, không ứ đọng. Các tuyến đường trục xã đã lắp đặt các biển báo giao thông, gờ giảm tốc, hệ thống đèn điện chiếu sáng nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho người dân đi lại. Thiết chế văn hóa từ xã đến xóm được nâng cấp, khuôn viên được cải tạo, chỉnh trang đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động thể dục thể thao và sinh hoạt cộng đồng của người dân. Trên địa bàn xã có 1 sân vận động tại xã được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất như sân khấu, hệ thống tường rào, có hệ thống đèn chiếu sáng và thoát nước; 4/4 xóm có sân bóng đá; Trường Tiểu học có sân bóng đá nhân tạo với diện tích 500m2…

Chất lượng giáo dục đạt được nhiều kết quả cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp huyện, phong trào khuyến học, khuyến tài được duy trì, phổ cập giáo dục các cấp đạt chuẩn theo quy định. Chất lượng khám chữa bệnh, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng được nâng cao. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của Nhân dân và Cán bộ xã Hồng Long trong phong trào xây dựng NTM nâng cao, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 về việc công nhận xã Hồng Long, huyện Nam Đàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn Nguyễn Hồng Sơn tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM nâng cao

Đồng chí Phạm Hồng Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Long phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Hồng Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết, Hồng Long được công nhận xã chuẩn NTM nâng cao là một niềm vinh dự và tự hào. Địa phương xác định, đây là tiền đề, là động lực cổ vũ để cán bộ, đảng viên, nhân dân xã nhà tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhằm không ngừng hoàn thiện các tiêu chí một cách bền vững và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội trong giai đoạn mới toàn diện hơn. Trong thời gian tới, Hồng Long sẽ tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào xây dựng Nông thôn mới, duy trì và nâng cao chất lượng, tính bền vững của các tiêu chí góp phần xây dựng huyện Nam Đàn đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Tác giả: T.H

Nguồn tin: nghean.gov.vn