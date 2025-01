Phát thông báo tìm thân nhân của 16 người mất vì COVID-19 chưa có người nhận tro cốt

Các hũ tro cốt của người bệnh mất do COVID-19 từ năm 2021 tới nay vẫn chưa có người nhà đến nhận tại Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương - Ảnh: A.C.

Ngày 23-1, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Huỳnh Minh Chín - phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, phụ trách điều hành Trung tâm Y tế thành phố Thuận An - cho biết đang tìm kiếm người nhà của 16 người mất do COVID-19 hiện tro cốt vẫn đang được trung tâm quản lý.

Các hũ tro cốt này của những bệnh nhân COVID-19 qua đời từ tháng 7-2021 đến tháng 10-2021 tại Trung tâm Y tế thành phố Thuận An.

Về lý do các hũ tro cốt của người mất do COVID-19 chưa có người đến nhận, có thể do các nguyên nhân khác nhau.

Trong đó có thể có người không còn người nhà, nhưng cũng có người có thể do có thân nhân nhưng do hoàn cảnh khó khăn, họ không có tiền để hoàn trả các chi phí hậu sự liên quan.

Các bệnh nhân mất do COVID-19 này có thể không chỉ là người thường trú tại Bình Dương mà còn là bà con xa quê từ các tỉnh, thành khác đến lao động, sinh sống.

"Chúng tôi rất xúc động khi thấy nhiều bệnh nhân qua đời nhiều năm mà vẫn chưa có người nhà đến nhận.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ để người nhà nhận lại tro cốt miễn phí, chi phí nếu còn nợ sẽ được hỗ trợ bằng nguồn khác. Với mong muốn người bệnh đã qua đời có thể được trở về ấm cúng với gia đình" - bác sĩ Chín cho biết.

Thông báo và danh tính các bệnh nhân mất do COVID-19 hiện chưa có người nhà nhận tro cốt tại Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Được biết hiện tro cốt của các bệnh nhân chưa có người nhà đến nhận được Trung tâm Y tế thành phố Thuận An quản lý, tạm gửi vào một ngôi chùa gần đó.

Đại diện Trung tâm Y tế thành phố Thuận An cho biết ngoài việc hỗ trợ chi phí, trung tâm cũng sẽ hỗ trợ cấp lại giấy chứng tử để thuận lợi về các thủ tục hành chính cho người nhà người bệnh đã qua đời.

Bình Dương là một trong hai địa phương cả nước, cùng với TP.HCM từng bị dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề với hàng trăm ngàn người nhiễm bệnh. Đối với những người qua đời vì COVID-19, Bình Dương có chính sách hỗ trợ chi phí mai táng nhưng phải đảm bảo thủ tục và họ phải trả trước các chi phí cho cơ sở mai táng để nhận lại tro cốt.

