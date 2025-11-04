Phát hiện người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ ở Lâm Đồng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h ngày 3/11, nhân viên nhà nghỉ GL phát hiện khách thuê phòng là một phụ nữ có thời gian lưu trú dài nhưng chưa trả phòng. Khi kiểm tra, nhân viên phát hiện người phụ nữ đã tử vong trong tư thế treo cổ nên hô hoán và chủ nhà trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Nhận tin báo, Công an phường Phan Thiết phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường và tiến hành các bước điều tra.

Bước đầu xác định nạn nhân là bà Đ.T.M.N (30 tuổi, ngụ phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng). Cơ quan công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định pháp y để xác định nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Huyền Hương

Nguồn tin: vietnamdaily.kienthuc.net.vn