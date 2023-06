Nước hồ thủy điện chỉ tăng nhẹ, nắng nóng sắp quay lại miền Bắc

Trưa nay, mực nước hồ thủy điện Sơn La hơn mực nước chết 2,4m, thấp hơn mực nước dâng bình thường cho phép 37,5m - Ảnh: C TUỆ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (15-6), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 14-6 đến 7h ngày 15-6 có nơi trên 60mm như Hầu Thào (Lào Cai) 78,6mm, Kim Sơn 2 (Hòa Bình) 127mm, Vân Đình (Hà Nội) 67,8mm, Hà Nam 62mm,…

Ba ngày qua, nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc ghi nhận có mưa vừa đến mưa to, tuy nhiên lưu lượng nước về các hồ thủy điện tăng không nhiều nên mực nước các hồ thủy điện tăng nhẹ.

Theo thông tin vận hành hồ chứa của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), lưu lượng nước về các hồ thủy điện lớn ở miền Bắc vẫn rất thấp trong ba ngày qua và các thủy điện vẫn đang hoạt động linh hoạt để tích nước, dự phòng các ngày nắng nóng sắp tới.

Lúc 11h trưa nay, lưu lượng nước về hồ thủy điện Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Bản Chát, Tuyên Quang dao động 200 - 300m3/s.

Cùng thời điểm trưa 13-6 và trưa 14-6, lưu lượng nước đến các hồ thủy điện này cũng không quá 500m3/s.

Lưu lượng nước về ở mức thấp nên mực nước các hồ thủy điện chỉ tăng nhẹ trong ba ngày qua.

Cụ thể, lúc 11h trưa nay, mực nước hồ thủy điện Tuyên Quang đạt 92,82m/90m (mực nước hồ/mực nước chết) tăng 1,28m so với cùng thời điểm ngày 13-6.

Hồ thủy điện Sơn La đạt 177,44m/175m, tăng 0,65m. Hồ thủy điện Thác Bà lên mức 46,13m/46m, tăng 0,27m. Hồ thủy điện Lai Châu đạt 275,16m/265, tăng 2,62m. Hồ thủy điện Bản Chát lên 434,84m/431m, tăng 2,29m.

Còn thủy điện Hòa Bình đang "gánh" cho các nhà máy thủy điện khác nên mực nước vẫn giữ ở mức 102,79m/80m.

Ông Phạm Văn Vương, giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, cho biết hiện mực nước hồ Hòa Bình đang cao hơn mực nước chết 22m.

"Nếu khai thác công suất tối đa, sau khoảng 12-13 ngày nữa, Thủy điện Hòa Bình sẽ về mức nước chết (80m), lúc đó việc thực hiện nhiệm vụ điều tần cho hệ thống điện quốc gia sẽ không thể thực hiện được nữa" - ông Vương nói.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày và đêm 15-6, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Mưa dông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 16-6.

Đêm 16-6, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to tập trung ở khu vực vùng núi và trung du.

Ngày và đêm 17-6 và từ đêm 19-6, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều tối và đêm.

Từ ngày 17-6, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng. Từ ngày 18 đến 21-6, có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Từ khoảng ngày 22-6, mưa dông có khả năng mở rộng ra toàn Bắc Bộ.

Đối với khu vực Trung Bộ hôm nay ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Thuận có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày 16-6, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ ngày 17-6, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

"Trong những ngày nắng nóng, vào chiều tối ở vùng núi khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.

Tác giả: CHÍ TUỆ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ