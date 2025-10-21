Nữ điều dưỡng gặp tai nạn thương tâm trên đường về nhà

Hiện trường khu vực xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Trước đó, sau khi hết ca trực tại bệnh viện, chị H. điều khiển xe máy về nhà. Khi lưu thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Phước Hội thì bất ngờ tông phải một con chó thả rông đang lao ra đường. Cú va chạm khiến chị H. ngã xuống, bị thương rất nặng.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, sau 3 ngày được cứu chữa tích cực, chị H. đã không qua khỏi.

Vụ việc khiến đồng nghiệp và người dân địa phương bàng hoàng, thương tiếc. Nhiều ý kiến cũng bày tỏ bức xúc trước tình trạng thả rông chó nuôi, đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý để tránh tái diễn những vụ tai nạn đáng tiếc tương tự, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Tác giả: Hữu Phúc

Nguồn tin: baolamdong.vn