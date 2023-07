Nữ chủ quán cà phê tử vong trong tình trạng loã thể

Ngày 16/7, theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an TP Hải Phòng, vào khoảng 19h tối ngày 15/7, người dân xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên phát hiện bà Bùi Thị H. (53 tuổi, là chủ quán cà phê trên địa bàn) chết trong tình trạng lõa thể ở ngôi nhà khoá trái cửa.

Lực lượng chức năng địa phương có mặt phong toả hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

Sự việc đã được cấp báo lên chính quyền địa phương. Công an xã Ngũ Lão đã có mặt bảo vệ hiện trường, báo cáo lên lãnh đạo Công an huyện Thủy Nguyên. Phòng Hình sự Công an TP Hải Phòng cũng đã kịp thời có mặt để phối hợp điều tra, thực hiện công tác khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ vụ việc.

Thông tin về sự việc nêu trên, lãnh đạo của UBND xã Ngũ Lão (huyện Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng) cho biết, cơ quan công an đang điều tra cái chết của bà H (54 tuổi), chủ quán cà phê T.H có địa chỉ tại thôn 1, xã Ngũ Lão.

Lãnh đạo UBND xã Ngũ Lão cũng cho biết, bà H mở quán cà phê T.H trên địa bàn xã Ngũ Lão được khoảng 10 năm nay. Bà H đã ly hôn chồng và có một con gái đang đi du học ở nước ngoài.

Tại thời điểm phát hiện thi thể của bà H, người dân bàng hoàng trước sự việc nạn nhân tử vong trong tình trạng loã thể và đang phân huỷ. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra, làm rõ.

Tác giả: Minh Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn tin: Pháp luật Plus