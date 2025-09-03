Những quan điểm về chuyện "phòng the" tháng cô hồn

Tuy nhiên, việc có nên kiêng "chuyện ấy" trong tháng này hay không là một vấn đề gây ra nhiều ý kiến trái chiều và phụ thuộc vào quan niệm của mỗi người.

Quan điểm ủng hộ việc kiêng cữ

Nhiều người tin rằng tháng cô hồn là khoảng thời gian cõi âm mở cửa, các linh hồn lang thang sẽ đi lên cõi trần. Việc kiêng khem những việc quan trọng như cưới hỏi, xây nhà, hay "chuyện ấy" được xem là để tránh gây xáo trộn, thu hút sự chú ý của các vong linh, từ đó tránh được những điều không may.

- Tôn trọng thế giới tâm linh: Việc kiêng cữ được coi là một cách thể hiện sự tôn trọng đối với thế giới tâm linh, với các vong hồn đã khuất. Điều này mang lại cảm giác an tâm, tránh được những rủi ro không lường trước.

- Tập trung vào sự thanh tịnh: Trong tháng 7, người ta thường hướng về các hoạt động như cúng bái, cầu siêu, phóng sinh để tích đức. Kiêng "chuyện ấy" giúp giữ cho tâm hồn thanh tịnh, tập trung hơn vào các việc thiện, tránh xa những dục vọng trần thế.

Việc có nên kiêng "chuyện ấy" trong tháng cô hồn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào niềm tin cá nhân và sự đồng thuận giữa hai vợ chồng.(Ảnh minh họa)

Quan điểm cho rằng không cần kiêng cữ

Một số người khác lại cho rằng việc kiêng "chuyện ấy" trong tháng cô hồn là không cần thiết, chủ yếu xuất phát từ những quan niệm dân gian chưa có cơ sở rõ ràng.

- Khoa học và đời sống hiện đại: Với quan điểm hiện đại, đời sống vợ chồng là một phần tự nhiên và quan trọng trong hôn nhân. Việc kiêng "chuyện ấy" không chỉ không có cơ sở khoa học mà còn có thể gây ảnh hưởng đến tình cảm, hạnh phúc lứa đôi.

- Quan niệm tâm linh không liên quan: Họ cho rằng việc cúng bái, làm phước là để giúp đỡ các vong hồn, không nên gắn liền với những hoạt động sinh hoạt cá nhân, đời thường. Lòng thành, sự hướng thiện mới là điều quan trọng nhất, không phải là kiêng khem một cách máy móc.

Việc có nên kiêng "chuyện ấy" trong tháng cô hồn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào niềm tin cá nhân và sự đồng thuận giữa hai vợ chồng.

- Nếu bạn tin vào những quan niệm tâm linh: Việc kiêng cữ có thể giúp bạn cảm thấy an tâm hơn, tránh được những lo lắng không đáng có. Điều quan trọng là cả hai vợ chồng đều tin tưởng và tôn trọng quyết định này.

- Nếu bạn không tin: Hãy cứ sống và sinh hoạt bình thường. Điều quan trọng là bạn luôn giữ tâm hồn hướng thiện, làm nhiều việc tốt, sống có đạo đức. Những điều này mới thực sự mang lại sự an lạc và may mắn.

Tóm lại, tháng cô hồn chủ yếu là tháng để mọi người tưởng nhớ, hướng về tổ tiên và làm việc thiện. Việc kiêng hay không kiêng không quan trọng bằng việc sống tử tế, có lòng hướng thiện. Ngoài ra, việc lựa chọn thời điểm cũng rất quan trọng. Các cặp đôi không nên quan hệ vào lúc quá khuya, hoặc rạng sáng sát giờ thức dậy, vì thời điểm này nhiệt độ xuống thấp, không phải lúc lý tưởng để làm "chuyện ấy". Hơn nữa, sau khi quan hệ, sức đề kháng giảm nên việc ra khỏi giường ngay để chuẩn bị cho công việc, học tập có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tác giả: Bảo Bảo (T/H)

Nguồn tin: giadinhonline.vn