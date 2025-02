Nhiều tai nạn phòng the sau lễ tình nhân Valentine

Theo nghiên cứu của Goldstein I, et al. (2010) công bố trên tạp chí The Journal of Sexual Medicine, tỉ lệ nam giới gặp phải tai nạn phòng the là 12%. Trong đó, các tai nạn thường gặp nhất là rách dây thắng bao quy đầu (35%), gãy dương vật (20%) và tổn thương mạch máu dương vật (15%). Một nghiên cứu khác của Koukouris A, et al. (2006) trên tạp chí Urology cũng cho thấy thắt nghẹt bao quy đầu là một trong những tai nạn thường gặp ở nam giới trẻ, nhất là trong lần quan hệ đầu tiên.