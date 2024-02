Ngày 20-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết tối 18-2, trong khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, Tổ tuần tra 282 Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, mang theo hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn, vỏ chai bia, cốc thủy tinh… đi trên đường, có dấu hiệu "Gây rối trật tự công cộng".

Nhóm thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn đi giải quyết mâu thuẫn bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra vũ trang trên Đại lộ Lê Lợi (phường Lam Sơn), Tổ 282 đã phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên gồm 4 người đi trên 2 xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, có mang theo một số hung khí nguy hiểm đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự.

Thấy công an, nhóm thanh, thiếu niên này đã ném hung khí vào tổ công tác, đồng thời lạng lách, đánh võng, ép xe không cho Tổ công tác bắt giữ. Trước sự manh động của nhóm này, Tổ tuần tra 282 đã kiên trì đeo bám và tổ chức vây bắt được cả 4 thanh, thiếu niên.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận gồm: Trần Mạnh Tâm (SN 2006); Vũ Tuấn A. (SN 2008); Lê Thiều Minh (SN 2006) và Lê Văn H. (SN 2007, cùng ngụ TP Thanh Hóa); thu giữ tại chỗ 2 dao tự chế, nhiều vỏ chai bia và cốc thủy tinh.

Tiếp tục điều tra xác minh vụ việc, đến 23 giờ 50 phút cùng ngày, Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ thêm 3 thanh niên trong nhóm khác trên địa bàn. Theo lời khai, nhóm này đang trên đường hẹn một nhóm thanh niên khác ở huyện Đông Sơn để giải quyết mâu thuẫn.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động