Nhiều công nhân làm vệ sinh ở Khu Công nghiệp VSIP bị "quỵt" tiền lương?

Phản ánh với Công dân và Khuyến học, chị Lê Thị Kim Thúy, quê ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết: chị Thúy vào làm việc vệ sinh môi trường từ tháng 9/2024 tại Khu A, Nhà máy Luxshare ICT (Khu Công nghiệp VSIP), xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Minh Hiệp trực tiếp tuyển dụng và trả lương cho công nhân.

Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên có hàng ngàn công nhân đang làm việc. Ảnh: Quốc Huy

Nỗi niềm của những nữ lao động trụ cột gia đình khi bị chây ì tiền lương

Sau 1 tháng thử việc, doanh nghiệp Minh Hiệp ký hợp đồng lao động với chị Thúy. Bình quân mỗi ngày làm việc 8 tiếng đồng hồ, mỗi tháng chị được chi trả 5 triệu đồng tiền lương. Công nhân làm tăng ca sáng, trưa, tối thì cộng thêm gần 2,5 triệu đồng.

"Công việc dọn vệ sinh, bốc rác, vận chuyển rác từ trong nhà máy ra ngoài. Toàn bộ Khu A có 24 công nhân làm vệ sinh. Nhiều công nhân không được trả tiền lương, trong khi đó công việc rất áp lực. Nhiều người không chịu được vì chậm chi trả tiền lương và đã xin nghỉ việc" - Chị Thúy chia sẻ.

Đến tháng 3/2025, doanh nghiệp Minh Hiệp trả chậm lương 15 ngày. Sau đó, nhiều công nhân chất vấn vì sao chậm trả lương? Đại diện công ty Minh Hiệp cho biết: "Do chậm thanh toán từ phía nhà máy Luxshare nên không có tiền trả lương cho công nhân".

Nhiều công nhân làm vệ sinh cho Nhà máy Luxshare ICT trong Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An bị nợ lương. Ảnh: Quốc Huy

Chị Thúy cùng nhiều công nhân khác tiếp tục làm việc từ tháng 4-5/2025. Tuy nhiên, phía công ty tuyển dụng Minh Hiệp không trả lương cho các công nhân. Sau đó, nhiều chị em công nhân ý định sẽ không làm việc nếu công ty tiếp tục nợ lương.

Vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 28/5/2025, ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc doanh nghiệp Minh Hiệp nêu trên, gọi chị Lê Thị Kim Thúy lên làm việc và cho rằng, công nhân này xúi giục người khác nghỉ làm.

"Gần đến giờ ăn, ông Hiệp lấy thẻ nhân viên và đuổi tôi ra đứng phía ngoài công ty không cho vào làm việc. Đồng thời, hứa hẹn sẽ trả tiền lương đầy đủ những ngày đã làm. Tôi cảm thấy rất bức xúc trước thái độ xem thường người lao động của ông Nguyễn Văn Hiệp" - chị Thúy nhớ lại.

Một công nhân đang làm vệ sinh xung quanh Nhà máy Luxshare ICT ở trong Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh nhân vật cung cấp

Khi chị Thúy bị cho nghỉ làm, nhiều lần chị nhắn tin, gọi điện yêu cầu trả tiền lương 2 tháng qua nhưng đều bị từ chối và không trả lời điện thoại.

"2 tháng làm công nhân vệ sinh vất vả, cực nhọc, đó là nguồn nguồn thu nhập để tôi lo toan cho gia đình và con nhỏ" - chị Thúy buồn bã kể.

Còn chị Trương Thị Nhàn trú tại xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, lương tháng 4 và 5 của chị gần 10 triệu đồng nhưng chưa được công ty trên chi trả. Hơn 4 năm qua làm việc vất vả ở công ty nhưng mấy tháng nay do không chi trả tiền lương nên đã làm đơn xin nghỉ việc.

Riêng chị Nguyễn Thị Minh, trú tại xã Nam Xuân (huyện Nam Đàn, Nghệ An) phản ánh, chị làm tại công ty Minh Hiệp 8 tháng qua, đến nay còn 1 tháng lương chưa được chi trả 5,5 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Lan (chị gái chị Minh, cùng trú tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn) đang làm việc trong nhà máy Luxshare ICT thông tin, công ty Minh Hiệp đang nợ 2,5 tháng tiền lương chưa chi trả.

Chị Nguyễn Thị Minh (trái) và chị Nguyễn Thị Hồng (phải) phản ánh với phóng viên về việc công ty nợ lương của người làm vệ sinh không chịu chi trả. Ảnh: Quốc Huy

Trong khi đó, chị em công nhân đi làm từ 5 giờ sáng và tăng ca đến gần 20 giờ đêm mỗi ngày. Hầu hết các chị là trụ cột trong gia đình nghèo khó ở vùng quê vào làm tại nhiều nhà máy trong Khu Công nghiệp VSIP.

"Chồng tôi bị tàn tật ở nhà không có tiền sinh hoạt, không có tiền chữa trị nên mọi gánh vác đều trên vai tôi. Gia cảnh khổ cực mới đi làm công nhân vệ sinh tại đây, ai ngờ xuống đây làm lại bị công ty không trả tiền lương" - chị Minh chia sẻ mong mỏi nhận tiền lương chính đáng của mình.

Cùng phản ánh còn có chị Nguyễn Thị Hồng, xã Nam Thanh (huyện Nam Đàn), lương tháng 3 và 4/2025 công ty vẫn chưa chi trả hơn 13 triệu đồng.

"Bản thân tôi đang bị bệnh đau mắt, nhà không có tiền chữa trị nên xin làm vệ sinh. Giờ mắt đau không thể làm tiếp nên xin nghỉ và mong nhận được tiền lương chính đáng đã làm. Tuy nhiên, đến nay toàn bộ tiền lương hơn 2 tháng qua của tôi vẫn chưa được chi trả" - chị Hồng cho biết.

Cùng phản ánh với Công dân và Khuyến học về vấn đề chưa được chi trả tiền lương còn có chị Nguyễn Thị Ngân, chị Nguyễn Thị Liên, chị Trần Thị Hường và một số người khác.

Trường hợp chây ì trả tiền lương cho công nhân, phía Luxshare sẽ chấm dứt hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ

Vấn đề này được ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Minh Hiệp xác nhận, phía đơn vị chậm trả lương cho công nhân là do Nhà máy Luxshare thanh toán muộn lương tháng 4/2025 vào ngày hôm qua (11/6).

Điều đáng nói, trong lúc các công nhân đang trao đổi với phóng viên, bất ngờ nhận được tin nhắn đã trả tiền công. Tuy nhiên, trong số tài khoản của các công nhân này không có số tiền như đã thông báo.

Nhiều người đặt câu hỏi: phải chăng đây là hình thức lừa dối công nhân để hòng qua mặt các cơ quan chức năng?

Phía Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Minh Hiệp chụp màn hình thông báo đã chuyển tiền lương sáng 12/6. Vậy nhưng, thực tế số dư khả dụng không đủ để chi trả tiền cho công nhân. Ảnh: Quốc Huy

Trước sự việc nêu trên, lãnh đạo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn VSIP Nghệ An cho biết, phía nhà máy Luxshare ICT đã làm việc với nhà thầu Minh Hiệp và yêu cầu trả tiền lương cho công nhân trong 3 ngày tới.

"Trường hợp chây ì trả lương cho công nhân, phía Luxshare sẽ chấm dứt hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ trên" - lãnh đạo VSIP Nghệ An thông tin.

Nhà máy LUXSHARE ICT Nghệ An là công ty con của Tập đoàn LUX SHARE – ICT Precision là một trong 6 tập đoàn sản xuất linh kiện hàng đầu Trung Quốc. Nhà máy tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An chuyên cung cấp các thiết bị như cáp nối, đốc sạc, tai nghe cho hãng công nghệ khổng lồ Apple.

Tác giả: Trần Quốc Huy



Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn