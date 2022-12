Nguy cơ tấn công mạng dịp cận Tết

Theo ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Kỹ thuật của Công ty Công nghệ an ninh mạng Việt Nam (NCS), trong khoảng 1 tuần trở lại đây, NCS liên tục nhận được các đề nghị hỗ trợ xử lý tìm nguyên nhân máy chủ dữ liệu bị tấn công mã hoá dữ liệu. Nghiên cứu của NCS chỉ ra rằng, hầu hết máy chủ này bị hacker tấn công thông qua lỗ hổng của dịch vụ website. Đáng chú ý, kết quả điều tra cho thấy, các lỗ hổng đã tồn tại khá lâu nhưng hacker lại chọn thời điểm giáp Tết để tấn công mã hoá dữ liệu và đòi tiền chuộc.

Đại diện NCS cũng đưa ra dự báo, nguy cơ tấn công mạng có thể sẽ tăng cao trong dịp Tết năm 2023. Đối tượng hứng chịu tấn công nhiều nhất sẽ là các hệ thống máy chủ dữ liệu. Người sử dụng cá nhân cũng cần đề phòng các chương trình giả mạo giảm giá, khuyến mãi nhân dịp lễ Tết để lừa đảo hay phát tán mã độc.

Ảnh minh hoạ

Để phòng tránh bị tấn công, chuyên gia NCS khuyến nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần tăng cường rà soát, phát hiện sớm tấn công mạng. Người dùng cá nhân cần nâng cao cảnh giác, không vội tin và làm theo ngay khi nhận được thông tin về các chương trình trúng thưởng hay khuyến mãi, cần xác minh lại rõ nguồn gốc.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 11.213 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2021. Thực trạng mất an toàn, an ninh mạng diễn ra cùng lúc với việc nhiều doanh nghiệp, tổ chức bắt đầu mở rộng đáng kể hoạt động trực tuyến để triển khai mô hình hybrid, kết hợp giữa làm việc tại công sở và làm việc từ xa.

Theo Dự báo an toàn thông tin năm 2023 của Zoom, các mối đe doạ về an toàn thông tin ngày càng trở nên tinh vi hơn và doanh nghiệp, tổ chức buộc phải nghiên cứu áp dụng một mô hình đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Tác giả: Bảo Lâm

Nguồn tin: vietq.vn