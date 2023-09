Người vợ ở Hải Phòng cầu cứu bác sĩ vì ngày nào chồng cũng đòi quan hệ, nhà đang có cỗ cũng kéo xuống bếp à ơi

Đời sống chăn gối của các cặp vợ chồng luôn được coi là chuyện tế nhị, rất nhiều người dù gặp vấn đề nhưng không dám hoặc không biết chia sẻ cùng ai. Chỉ khi họ không thể chịu đựng được nữa mới tìm đến chuyên gia, bác sĩ hoặc có thể là gửi tâm sự của mình đến các chương trình tư vấn chuyện thầm kín để nhờ tháo gỡ.

Chị Hải Huyền và chồng là Anh Huy năm nay đều 39 tuổi, quê Hải Phòng. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ gia đình chị Huyền hạnh phúc, thế nhưng người phụ nữ này lại đang tìm mọi cách để giải thoát khỏi chồng trong “chuyện ấy”. “Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng mọi thứ đã vượt quá sự chịu đựng của tôi, sống cạnh chồng mà luôn cảm thấy lo nơm nớp. Nguyên nhân là vì chồng tôi ngày nào cũng đòi làm "chuyện ấy", kể cả khi tôi đang đến kỳ đèn đỏ”, chị Huyền gửi thư tâm sự trong một chương trình về chuyện thầm kín.

Theo lời kể của chị Huyền, nhiều khi chị không dám về nhà vì sợ chồng đòi "yêu", nhưng không thể trốn tránh mãi được nên đành chịu trận. “Có lần gia đình đang ăn cỗ, anh ấy kéo tôi vào bếp để đề nghị quan hệ. Tôi bị ám ảnh, ở nhà không bao giờ dám mặc đồ ngủ, đồ ngắn vì sợ làm thế sẽ càng kích thích chồng. Nhiều lúc tôi nghĩ không biết có phải chồng tôi bị bệnh, nghiện sex không và không biết phải làm sao để vợ chồng tôi có cuộc sống bình thường như bao người khác”, chị Huyền chia sẻ.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Bắc - Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho biết, không chỉ nam giới mà nhiều nữ giới cũng có ham muốn tình dục khá cao. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào chúng ta cũng đánh đồng là nghiện hoặc mắc bệnh.

Theo bác sĩ Bắc, khi chúng ta gọi là nghiện thì nó đã trở thành bệnh lý phải điều trị, còn nếu chỉ là tăng ham muốn hoặc nhu cầu tình dục cao thì lại là vấn đề sinh lý của từng cá thể và phải tìm cách để dung hòa nhu cầu cho phù hơp.

“Với trường hợp trên, người chồng có nhu cầu tình dục đến mức ngày nào cũng đòi hỏi, không chỉ một lần mà đến cả 2 lần. Đặc biệt người chồng muốn thỏa mãn ở bất kỳ nơi nào, lúc nào, ngay cả khi gia đình có việc cũng gọi vợ vào bếp để làm “chuyện ấy” thì đây là sự mất kiểm soát về nhu cầu tình dục”, bác sĩ Hoài Bắc nhận định.

Theo chia sẻ của người vợ, bác sĩ Bắc cho rằng khả năng chồng chị bị “nghiện yêu” là khá cao. Tuy nhiên để biết chính xác nhất thì cần đến khám, từ đó mới có chẩn đoán đúng và có hướng điều trị tốt nhất. “Khi tiếp nhận chúng tôi sẽ đánh giá về nhu cầu tình dục, cách kiểm soát cũng như sự ảnh hưởng tới đời sống, công việc như thế nào… Cùng với đó là thăm khám chuyên sâu để đưa ra nhận định chính xác nhất”, bác sĩ Bắc cho hay.

TS.BS Nguyễn Thị Phương Mai - Phó Trưởng phòng điều trị các rối loạn stress và Sức khỏe tình dục - Viện Sức khỏe tâm thần cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến cuồng dâm, nghiện tình dục và tỉ lệ thường ở nam nhiều hơn nữ. Theo bác sĩ Mai, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng dopamine và serotonin được coi là đóng vai trò trung tâm trong sinh bệnh học của các rối loạn giải tỏa bản năng tình dục, loạn dục, cuồng dâm. Ngoài ra, với một số trường hợp nguyên nhân liên quan đến các hormone, sự rối loạn của trục hạ đồi - tuyến yên- sinh dục.

Bác sĩ Phương Mai cảnh báo, khi bị nghiện tình dục nếu không được can thiệp, bệnh nhân có thể suy kiệt cơ thể và sức khỏe do tần suất quan hệ hay thủ dâm quá lớn. Về dài lâu, tình trạng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng sinh lý - tình dục của người bệnh. Bệnh lý này khiến người bệnh khó tập trung vào công việc, dễ bị phân tâm, từ đó, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống hàng ngày. Do vậy, việc khám sớm và điều trị kịp thời khi có dấu hiệu bất thường về tình dục là rất quan trọng.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Tác giả: LÊ PHƯƠNG