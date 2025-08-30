Người miền Trung lo bão dồn dập

Chiều 29/8, các ngả đường vào xóm Diễn Nam, xã Tân Kỳ, Nghệ An dày đặc bùn non sau khi lũ rút. Trước hiên căn nhà cấp bốn, anh Nguyễn Văn Nam tất bật dùng bàn đẩy cào bùn ra khỏi sân, lau chùi đồ dùng sinh hoạt ngấm nước xem còn khả năng tái sử dụng hay không.

Anh Nam kể đêm 27/8, nước lên rất nhanh, chỉ kịp bồng con chạy sang nhà họ hàng. Sáng hôm sau quay về thì vườn nhà ngập hơn một mét, gà vịt trôi mất nửa đàn. "Biết áp thấp nhiệt đới ngoài Biển Đông sắp mạnh lên thành bão, tôi phải kê cao đồ đạc. Nếu chần chừ, bão vào sẽ trở tay không kịp", anh Nam nói, mắt hướng ra dòng sông Con đục ngầu cách nhà hơn 300 m tỏ vẻ lo lắng.

Xã Tân Kỳ bị ngập lụt từ đêm 27/8. Đến chiều 29/8 nước đã rút, song một số vùng vẫn ngập cục bộ 20-30 cm. Ảnh: Đức Hùng

Phía trong nhà, vợ anh Nam gom muối, dầu ăn, lương khô, mì tôm bỏ vào thùng nhựa. Chị cũng tranh thủ sạc đèn pin, điện thoại để đề phòng mưa bão ập đến mất điện, gián đoạn liên lạc, đảo lộn cuộc sống.

Cách nhà anh Nam hơn 500 m, nhà văn hóa xóm Diễn Nam vẫn bị nước bao vây do nằm ở vùng trũng thấp. Bậc thềm phủ bùn, trên lan can còn vết cỏ rác. Vừa lấy đồ gửi nhà người thân về, một số gia đình sống xung quanh đó lại phải khiêng đi gửi tiếp vì lo mưa lớn, ngập lụt tái diễn.

"Hiện gian bếp nhà tôi ngập quá đầu gối, muốn nấu nướng gì cũng khó", ông Phan Sỹ Ngũ, 60 tuổi, nói. Khi nghe loa truyền thanh báo sắp có bão mới, ông thấp thỏm không biết căn nhà cấp bốn, mái ngói thủng lỗ chỗ có còn trụ nổi trước gió mạnh của bão hay không. Nếu may mắn qua bão, ông Ngũ cho hay cũng chưa chắc nhà có thể trụ lại sau trận lụt kế tiếp vì tường ngấm nước lâu ngày.

Từ đêm 27/8, mưa lớn kéo dài khiến nước sông Con dâng cao. Riêng xã Tân Kỳ, trước đây thuộc huyện Tân Kỳ, có hơn 200 hộ bị ngập, 26 hộ phải di dời. Đường 15B qua xóm Tân Nam có đoạn ngập 2 m, người phải dùng thuyền nan đi lại.

Người dân xã Tân Kỳ di chuyển tài sản lên chỗ cao, đề phòng các trận mưa sắp tới gây ngập lụt. Ảnh: Đức Hùng

Ông Trịnh Huy Toàn, Phó chủ tịch UBND xã Tân Kỳ, cho biết theo dự báo áp thấp nhiệt đới nếu mạnh lên thành bão sẽ không mạnh bằng Kajiki, nhưng mưa lớn kéo dài sau bão mới đáng ngại. Chính quyền đã yêu cầu người dân sẵn sàng tâm thế "sống chung với lũ", lên phương án ứng phó với mọi diễn biến thời tiết.

Chiều 29/8, tại xã Cổ Đạm, trước đây thuộc huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh - nơi vừa bị bão Kajiki quét qua hôm 25/8 - có mưa lớn, biển động, gió mạnh.

Bốn hôm nay, anh Nguyễn Văn Đạo, 35 tuổi, trú xã Cổ Đạm, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng, thuê người dọn đống đổ nát, lợp lại mái. Đêm 25/8, cửa hàng của anh bị gió giật sập, hàng hóa nội thất bị mái tôn, sắt đè hư hỏng, thiệt hại khoảng nửa tỷ đồng.

Đang sửa lại cửa hàng, song nghe tin áp thấp có thể mạnh lên thành bão, anh Đạo cùng vợ gác kế hoạch dọn dẹp, chuyển sang chằng chống. "Tôi mua thêm dây cáp, vít lại vì kèo. Đồ nội thất hư hỏng nhẹ đem gửi kho nhà họ hàng, kê cao đề phòng ngập", anh nói.

Đứng trong cửa hàng vật liệu xây dựng bị gió bão Kajiki giật sập, anh Nguyễn Văn Đạo lo lắng nếu cơn bão tới gây thiệt hại nữa thì gia đình khó gượng dậy. Ảnh: Đức Hùng

Tại cảng Cửa Sót, xã Lộc Hà, 82 tàu thuyền vẫn neo đậu sau bão Kajiki do biển còn động. Bộ đội biên phòng đã hướng dẫn ngư dân neo theo luồng, giãn khoảng cách để khi gió đổi hướng không va đập.

"Neo chắc tàu là một chuyện, lo nhất vẫn là công trình. Trận bão vừa rồi nhà tôi không ảnh hưởng, nhưng mái tôn vẫn bị tác động. Chiều nay tôi mua thêm ốc vít về gia cố lại mái, phía trong các mảng tường phủ nhiều tấm bạt đề phòng mưa to tạt vào gây dột", ông Nguyễn Văn Hải, trú xã Lộc Hà, cho hay.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh dự báo từ tối 29 đến 31/8, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng phổ biến 150-350 mm, có điểm trên 500 mm; các sông lên lũ, nguy cơ cao ngập trũng đô thị, ven sông.

Để ứng phó, sáng 29/8 Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh mở tràn hồ Kẻ Gỗ với lưu lượng 90 m3/giây, hạ dần mực nước đón lũ mới. Các hồ lớn như Sông Rác (xả 110 m3/giây), Bộc Nguyên (20 m3/giây), Đá Hàn (40 m3/giây) được điều tiết; nhiều hồ vừa và nhỏ chảy tràn tự do.

"Sau mưa lớn của bão Kajiki, phần lớn hồ đã đầy, việc xả sớm, xả chủ động rất quan trọng để giảm áp lực cho hạ du", lãnh đạo Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, nói. Hôm nay tỉnh Hà Tĩnh cũng ra chỉ thị yêu cầu các địa phương trực 24/24 giờ tại cầu, ngầm tràn, ngăn người dân qua lại khi nước lên; kiểm kê điểm có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng phương án sơ tán.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết chiều 29/8 áp thấp nhiệt đới ở vùng biển Hoàng Sa, cách TP Huế khoảng 450 km, gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; di chuyển tây bắc tốc độ 20-25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão trong tối nay, gió tối đa cấp 8. Rạng sáng 30/8, bão ở vùng biển miền Trung, giật cấp 10, sau đó đi vào Nghệ An - Huế. Rạng sáng 31/8, bão suy yếu thành áp thấp trên Trung Lào, gió dưới cấp 6.

Từ đầu năm Biển Đông đã có 5 cơn bão. Gần nhất là ngày 26/8, bão Kajiki đổ bộ Thanh Hóa - Hà Tĩnh với gió cấp 10-11, giật cấp 13 khiến Bắc Trung Bộ thiệt hại nặng nề, Bắc Bộ cũng hứng mưa lớn gây ngập úng, sạt lở. Đến 29/8, mưa bão làm 6 người chết, 2 mất tích, 47 người bị thương; hơn 31.000 nhà tốc mái, sập hoặc ngập, chủ yếu ở Hà Tĩnh. Hàng trăm trường học, trụ sở, cơ sở y tế hư hỏng. Hơn 1,6 triệu hộ khách hàng bị mất điện.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net