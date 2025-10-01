Người dùng YouTube Premium nhận mưa tính năng mới

Nhưng Labs không phải là thông báo duy nhất mà YouTube chia sẻ trong thông báo của mình khi công ty cũng đã bắt đầu triển khai các tính năng Premium mới cho nhiều thiết bị hơn.

Rất nhiều tính năng mới được bổ sung cho người dùng YouTube Premium.

Trước đây, người dùng chỉ có thể tăng gấp đôi tốc độ phát lại video. Giờ đây, YouTube cho biết người dùng Premium có thể điều chỉnh tốc độ phát lên đến 4 lần, với mức tăng dần 0,05. Tính năng này hiện đã có mặt trên Android, iOS và web, sau khi trước đó chỉ có sẵn trên các thiết bị di động.

Một tính năng mới khác là âm thanh nâng cao, trước đây chỉ có trong ứng dụng YouTube Music và dưới dạng tùy chọn thử nghiệm trong ứng dụng YouTube chính. Hiện tại, tính năng này đã được triển khai đầy đủ trên Android và iOS, nhưng chỉ áp dụng cho video âm nhạc chính thức và bản nhạc nghệ thuật.

YouTube cũng giới thiệu tính năng Jump Ahead, hiện đã có sẵn cho Android, iOS và web. Tính năng này cho phép người dùng xem nhanh nội dung chính của video bằng cách tua nhanh đến những khoảnh khắc quan trọng, đồng thời có thể truy cập từ Smart TV và máy chơi game.

Ngoài ra, YouTube thông báo sẽ mở rộng các lợi ích cho Shorts. Người dùng YouTube Premium trên iOS giờ đây có thể tự động tải xuống các video Shorts yêu thích dựa trên lịch sử xem của họ, điều mà trước đây chỉ có sẵn cho người dùng nền tảng Android và một số người dùng iOS tham gia thử nghiệm. Tính năng picture-in-picture (PiP) của Shorts cũng đã được mở rộng hoàn toàn cho iOS, sau khi chỉ dành riêng cho Android.

Tác giả: Khôi Nguyễn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn