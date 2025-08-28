Người đàn ông "gây bão mạng" ở Đồng Tháp được trao tặng gần 1,6 tỷ đồng

Ngày 28/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Long (tỉnh Đồng Tháp) đã phối hợp với nhà hảo tâm trao số tiền gần 1,6 tỷ đồng cho ông Ngô Hoàng Minh (Ba Minh, SN 1961, ngụ xã Tân Long).

Qua sự vận động của anh Vũ Đắc Duy (30 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), nhiều người ủng hộ và đã trao số tiền 1,547 tỷ đồng cho ông Ba Minh; chị Trần Trúc Ly (ngụ TP Cần Thơ) đã vận động và trao số tiền 43 triệu đồng. Số tiền trên được trao cho ông Ba Minh, có sự chứng kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Long.

Ông Ba Minh nhận bảng tượng trưng được trao số tiền gần 1,6 tỷ đồng.

Trong thời gian chờ tìm đất để cất nhà cho ông Ba Minh, số tiền này được gửi tiết kiệm tại ngân hàng và có sự giám sát của chính quyền địa phương. Ông Lê Đặng Lộc, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tân Long cho biết: Trong quá trình ông Ba Minh tìm đất cất nhà, xã hỗ trợ thẩm định đất.

“Đây là số tiền mơ ước, tôi sẽ mua miếng đất cất nhà để có nơi che mưa che nắng. Tôi rất cảm ơn lãnh đạo xã cùng các nhà hảo tâm đã ủng hộ số tiền lớn như vậy”, ông Ba Minh xúc động.

Trong thời gian chờ tìm đất cất nhà, số tiền này được gửi tiết kiệm và có sự giám sát của địa phương.

Ông Ba Minh là nhân vật trong clip "Giây phút 29 năm trốn chạy chồng bạo hành, bỏ rơi 4 con được đoàn tụ nỗi buồn trong nước mắt" được đăng tải trên mạng xã hội, gây xôn xao trong những ngày qua.

Clip thu hút hơn 1 triệu lượt view. Những ngày qua, có rất đông YouTuber và TikToker từ khắp nơi đã kéo đến nhà ông Ba Minh để ghi hình, phỏng vấn để khai thác câu chuyện về ông và bà N.T.G. (ngụ tỉnh Nghệ An). Người phụ nữ này từng chung sống như vợ chồng với ông Ba Minh và đã được con ruột đón về đoàn tụ với gia đình tại Nghệ An vào ngày 15/8 vừa qua.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp đã chủ động phối hợp Công an xã Tân Long nắm tình hình, đảm bảo ANTT ở địa phương.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn