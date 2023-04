Ngoại binh lên tiếng, giúp SLNA giữ điểm trong trận hoà thứ 5 ở V.League 2023

SLNA đón tiếp Becamex Bình Dương trên sân nhà với quyết tâm chiến thắng. Họ đã toàn hòa từ đầu mùa và 3 điểm sẽ mục tiêu tối thượng. Tuy nhiên Becamex Bình Dương chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi. Điều đó khiến trận đấu diễn ra với thế trận cân bằng và chắc chắn trong những phút đầu tiên.

Nhưng kể từ khi tuyển thủ U20 Bùi Vĩ Hào mở tỷ số ở phút 38, SLNA đã đẩy cao tốc độ trận đấu. Họ liên tiếp tung ra những cú dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của Minh Toàn.

Mãi tới phút 76, SLNA mới có bàn gỡ hoàn. Người lập công là trung vệ Gaspuitis với pha dứt điểm cận thành từ quả phạt góc của đội nhà. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Hai đội vẫn chưa biết mùi chiến thắng cho đến thời điểm này của mùa giải.

SLNA không thể giành chiến thắng trên sân nhà.

