Nghi bị điện giật lúc sửa chữa, 1 công nhân thiệt mạng

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn khiến 2 công nhân điện lực thương vong - Ảnh: DUY THANH

Sáng 5-9, các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân khiến 2 công nhân của Điện lực huyện Tuy An đang sửa chữa đường dây 22kV tại thôn Phú Điềm (xã An Hòa Hải, huyện Tuy An) thương vong nghi do bị điện giật.

Người dân ở gần hiện trường vụ việc cho biết sáng sớm 5-9, khi các công nhân đang sửa chữa đường dây điện 22kV thì nghe hô hoán có người gặp nạn. Họ thấy có 2 người nằm bất động, được các đồng nghiệp hô hấp, sau đó chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Ông Bùi Sinh Nhật - chủ tịch UBND xã An Hòa Hải - cho biết đã được báo cáo về vụ tai nạn khi sửa chữa điện khiến 1 công nhân chết, 1 công nhân bị thương

Một lãnh đạo Công ty Điện lực Phú Yên xác nhận có vụ tai nạn khiến 2 công nhân thương vong nhưng nói vì vụ việc đang được công an điều tra nên chưa phát ngôn chính thức.

Hiện trường vụ tai nạn trong khi sửa chữa đường dây điện 22kV ở xã An Hòa Hải (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) - Ảnh: DUY THANH

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho hay lúc 6h10 ngày 5-9, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân là công nhân ngành điện.

Trong đó công nhân B.Q.C. (43 tuổi) đã tử vong. Còn công nhân V.T.P. (28 tuổi) đã tỉnh táo sau khi được cấp cứu. Công nhân P. khai với bệnh viện là đang làm công việc sửa chữa điện thì bị điện giật ngất xỉu.

Tại hiện trường, một sợi dây điện trần đang nằm dưới mặt đất. Gần đó là 2 chiếc mũ bảo hộ của công nhân điện lực cùng một số vật dụng sửa chữa điện.

