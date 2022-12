Nghệ An, Thanh Hoá và Đà Nẵng liên kết phát triển du lịch

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho rằng, sự kiện giới thiệu quảng bá xúc tiến du lịch Nghệ An và triển khai liên kết hợp tác trong phát triển du lịch trong vùng Nghệ An, Thanh Hóa với Tp.Đà Nẵng hết sức có ý nghĩa, giúp thu hút được nguồn khách tiềm năng từ Tp.Đà Nẵng.

Ông Khánh đánh giá cao ý nghĩa, mục tiêu sự kiện này, để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước có rất nhiều việc cần phải làm. Trong đó, việc phối hợp liên kết hợp tác giữa các địa phương, các doanh nghiệp là hoạt động rất cần thiết.

Ông Nguyễn Trùng Khánh đề nghị các địa phương Nghệ An, Thanh Hóa, Tp.Đà Nẵng ký kết hợp tác để có cơ chế hợp tác, trao đổi khách phối hợp tốt nhất xúc tiến quảng bá giữa các địa phương.

Để phát huy được kết quả của hội nghị giới thiệu này, đề nghị Sở Du lịch Nghệ An tranh thủ cơ hội các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Tp.Đà Nẵng 2022 nắm bắt, khai thác được nhu cầu thị hiếu của Đà Nẵng cũng như các địa phương ở miền Trung.

Từ đó hoàn thiện và phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khách.

“Các địa phương cần phối hợp tổ chức các đoàn quảng bá, xúc tiến, khảo sát cho các doanh nghiệp du lịch của Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ đến với Nghệ An, Thanh Hóa. Đồng thời Nghệ An, Thanh Hóa cũng cần tập trung công tác truyền thông, quảng bá hơn nữa tại Tp.Đà Nẵng và các tỉnh miền trung bằng cách ứng dụng công nghệ 4.0, các nền tảng số để quảng bá một cách hiệu quả nhất.

Các địa phương Nghệ An, Thanh Hóa, Tp.Đà Nẵng cũng cần ký kết hợp tác để có cơ chế hợp tác, trao đổi khách phối hợp tốt nhất xúc tiến quảng bá giữa các địa phương”, ông Khánh nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Sở Du lịch Nghệ An giới thiệu quảng, bá du lịch Nghệ An và liên kết điểm đến tại Tp.Đà Nẵng; các sự kiện, chương trình sản phẩm du lịch mới; công tác sẵn sàng đón, phục vụ khách du lịch trong dịp Tết cổ truyền 2023 và các hoạt động "Chào xuân Quý Mão - 2023", "Chào hè năm 2023"...

Bên cạnh đó, hội nghị có chương trình gặp gỡ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B - Business to Business); không gian trưng bày ấn phẩm, tài liệu, vật phẩm giới thiệu về du lịch, thương mại, đầu tư của Nghệ An, Thanh Hóa; sản phẩm quà tặng du lịch, các đặc sản vùng miền của địa phương cũng như các tour du lịch kết nối Nghệ An đến các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

Nghệ An, Thanh Hoá và Tp.Đà Nẵng cùng phát triển du lịch.

Theo đại diện Sở Du lịch tỉnh Nghệ An, thời gian qua, ngành Du lịch Nghệ An đã phối hợp với các chuyên gia du lịch hoàn thành việc khảo sát, xây dựng hoàn thiện các sản phẩm du lịch biển, đảo, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch MICE, du lịch Golf, du lịch văn hóa lịch sử gắn với tâm linh và sản phẩm du lịch mạo hiểm "Chinh phục đỉnh Pu Xai Lai Leng", công bố tour caravan “Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An” và sản phẩm du lịch sinh thái trải nghiệm "Chèo thuyền Kayak - đi bộ, leo núi (trekking) - đạp xe địa hình leo núi (mountain biking)" từ Pha Lài, Bản Xiềng đi bản Cò Phạt, xã Môn Sơn huyện Con Cuông; cung đường Hoa Tây Nghệ “một cung đường hoa 3 điểm đến” trên đường mòn Hồ Chí Minh; trải nghiệm chekin tại các Vườn Hồng Nam Đàn; du lịch sinh thái, cộng đồng tại huyện Quỳ Châu, Quế Phong trên quốc lộ 48 và Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Rừng Săng lẻ, Vườn quốc gia Pù Mát... trên tuyến quốc lộ 7 để phục vụ nhu cầu của khách du lịch và các sản phẩm du lịch trải nghiệm các vườn hoa tại các huyện miền Tây Nghệ An.

Hiện nay, Nghệ An có các chuyến bay nội địa đến thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tp.Đà Nẵng, Tp.Cần Thơ, Tp.Đà Lạt, Tp.Buôn Mê Thuột, Tp.Pleiku, Tp.Nha Trang, Tp.Phú Quốc để phục vụ du khách.

Tại hội nghị, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Nghệ An, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa với Hiệp hội Du lịch Tp.Đà Nẵng đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn